3. Queer Wave Festivali heyecanı sona erdi

Murat OBENLER

25 Kasım’da başlayan 3. Queer Wave Festivali,Sessions’da gerçekleşen kapanış etkinliği ile sona erdi. Festival kurucusu ve Sanat Yönetmeni Diego Armando Aparicio’nun da bir konuşma yaptığı etkinlikte Con Fox tarafından sunulan Ramen & Porn adlı yan etkinlik,kısa film serisinin 8.’si olan Porn & Prejudice gösterimi sonrasında kapanış filmi olarak Nicolaas Schmidt’in yönettiği First Time [The Time for All But Sunset – Violet] gösterildi.

Aparicio:”Heyecan dolu 10 gün yaşadık.Gelecek yıl buluşmak üzere”

Festival kurucusu ve Sanat Yönetmeni Diego Armando Aparicio 10 gün süresince heyecan dolu zamanlar geçirdiklerini söyleyerek hem katılan seyircilerin hem hem de LGBTQIA+ topluluğundan insanların çok mutlu bir şekilde ayrıldıklarına vurgu yaptı.

Tüm sponsorlar, destek verenlere teşekkür eden Apricio, en büyük alkışı festival ekibi Alex Papadopoulos, Theo Ieronymides, Angelica Ourri, Andonis Moushis, Pedro Siammas, Dimitris & Lex, Sofya Khorkhordina’nın hak ettiğini kaydetti.

Toplam 26 gösterimle Kıbrıstan(5 film) ve dünyadan 70 civarında kurmaca, belgesel ve animasyon türünde uzun ve kısa metraj filmi seyirci ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Aparicio gelecek yıl festivalin 4.’ncüsünde buluşmak üzere çalışmalara başlayacaklarının da altını çizdi.

Adanın Kuzey ve Güneyi’ne yayılan festival

Rialto Tiyatrosu’nda Flee filmi tanıtımı ile açılan ve 25 Kasım-1 Aralık arası festivalin ama mekanı olan Theatro Polis NİMAC’da yer alan festival 2 Aralıkta Ara Bölgedeki Goethe-Institut Cyprus ve 3 Aralıkta Kuzey Lefkoşa’daki Shakespeare House’de sürdü.Paralel etkinlikler ise yeni açılan queer mekanı Sessions’da yer aldı.