“Yaz aylarında spor yaparken sağlığınızı riske atmayın”

Yaz aylarının gelişiyle birlikte açık havada vakit geçirme isteği artarken, spor ve egzersiz faaliyetleri de daha keyifli hale geliyor. Ancak sıcak havaların vücut üzerindeki etkileri göz ardı edildiğinde, özellikle kas ve eklem sağlığı açısından çeşitli riskler ortaya çıkabiliyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Miçooğulları, yaz mevsiminde spor yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattığı değerlendirmesinde, sıcak havaların vücudun genel işleyişini ve özellikle kas-eklem sağlığını çeşitli şekillerde etkileyebileceğini belirtti. Sıcaklığın, kas ve eklemler üzerinde olumlu etkiler yaratabildiği gibi bazı riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Miçooğulları, “Özellikle yaz aylarında yeterli su tüketilmediği takdirde kas krampları, yorgunluk ve eklem ağrıları görülebilir. Ortopedik rahatsızlığı olan bireylerin bu dönemde çok daha dikkatli olması gerekir,” ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcakların kas ve eklemlerde zorlanmaya neden olabileceğini, bunun da ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Miçooğulları, özellikle yaz aylarında düzenli egzersiz yapan bireyler ve sporcular için şu öneride bulundu: “Egzersiz öncesi, sırasında ve sonrasında yeterli miktarda su içilmeli, uzun süreli aktiviteler sırasında ise elektrolit içeren içecekler tercih edilmelidir.” Uygun ve yeterli ısınma, doğru teknikle egzersiz yapma, uygun ekipman kullanımı, dengeli ve yeterli beslenme ile dinlenme ve uykunun kas ve kemik sağlığını korumada büyük rol oynadığını vurgulayan Miçooğulları, “Vücudu dinlemek ve ağrı hissedildiğinde zorlamamak gerekir,” dedi.

“Spor yapmaya başlamak ve onu sürdürebilmek oldukça değerli bir adımdır. Ancak bu süreç doğru bir yaklaşımla yürütülmezse, heves kırıklığına, sakatlanmalara ve motivasyon kaybına neden olabilir,” diyen Miçooğulları, özellikle yeni başlayan bireylerin hızlı sonuç alma isteğiyle aşırıya kaçabileceğini belirtti. Bu nedenle egzersizlerin ani ve yoğun şekilde değil, düşük tempoda ve düzenli olarak başlatılması gerektiğini ifade etti. Isınma ve soğuma hareketlerine özen gösterilmesinin, kasları egzersize hazırlamak ve egzersiz sonrası toparlanmayı hızlandırmak açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Miçooğulları, özellikle ağırlık çalışmaları ve karmaşık egzersizlerde yanlış pozisyon kullanımının, eklem ve kaslara aşırı yük bindirerek sakatlanma riskini artırabileceğini de belirtti.

Kas ve eklem sağlığının temel unsurlarından birinin dengeli beslenme olduğunu ifade eden Miçooğulları, “Yeterli düzeyde protein, vitamin ve mineral alımı, kasların onarımı ve güçlenmesi için gereklidir,” dedi. Ayrıca ortopedik rehabilitasyonda kullanılan modern yöntem ve teknolojilere de değinen Miçooğulları; elektroterapi, fiziksel modaliteler, lazer tedavisi, ultrason, manuel terapi, egzersiz uygulamaları, kinezyobantlama ve biofeedback gibi çeşitli çağdaş yöntemlerin bu süreçte etkili şekilde kullanıldığını da sözlerine ekledi.