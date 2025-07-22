İş makinası ile salon araç çarpıştı

Lefkoşa’da Honda ışıkları olarak bilinen bölgede meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

YENİDÜZEN’in olay yerinden edindiği bilgilere göre, salon aracın iş makinasının önünü tıkaması sonucu araçlar çarpıştı.

Saat 12.10 sıralarında meydana gelen kazanın ardından yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekiplerinin olay yerindeki soruşturması sürüyor.