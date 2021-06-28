‘3 Nisan’da erken seçim’ önerisi Meclis gündeminde yok

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, muhalefetin yer almadığı Ad-Hoc Komite’nin erken seçime ilişkin belirlediği 3 Nisan 2022 tarihine ilişkin çalışmayı, bugünkü son Meclis Genel Kurulu gündemine getirmeyecek.

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun, komitede onaylanan 3 Nisan 2022 tarihinin bugünkü Genel Kurul’un gündeminde olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Atun, erken seçime ilişkin görüşmenin Ekim sonrasına mı kalacağı yoksa yaz tatilinde Meclis’in olağanüstü çağrı sonrası mı görüşüleceğinin ise bugün belli olacağını belirtti.

Erken seçime ilişkin nasıl bir adım atılacağına ilişkin aradığımız Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ise ‘yoğun’ olduğu gerekçesiyle açıklama yapmadı.

Atun: “Meclis, olağanüstü toplanabilir”

Komite Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun, komitede onaylanan 3 Nisan 2022 tarihinin bugünkü Genel Kurul’un gündeminde olmadığını söyledi.

Atun, erken seçime ilişkin görüşmenin Ekim sonrasına mı kalacağı yoksa yaz tatilinde Meclis’in olağanüstü çağrı sonrası toplanarak mı görüşüleceğinin bugün belli olacağını söyledi.

“Meclis bugün tatile giriyor. Pandemi nedeniyle kaybedilen zaman vardı. Bundan dolayı yasa tasarıları olması halinde yaz aylarında genel kurul olağanüstü toplanmıştı. Bu yıl da aynı şey mümkün” diyen Atun, Ad-Hoc Komite gündeminde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’yla ilgili değişikliğin de bulunduğunu, bu konuda üzerinde de çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Atun, Nisan öngörüsü ile düşünüldüğünde erken seçim için 8-9 aylık zaman olduğunu dile getirerek, yasa çalışmalarının en geç Aralık-Ocak ayları arasında tamamlanması gerektiğini belirtti.

Atun, “Tüm partiler temsiliyetlerine sahip çıkarsa yasayı gözden geçirerek, YSK’nın işaret ettiği aksaklıkları gidermek adına çalışma yapabiliriz” şeklinde konuştu.



