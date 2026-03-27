3 kişiyi bıçaklayan sanığa 6 yıl hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “ağır yaralama, vahim zarar, darp, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılanan Ahmet Şadi Akdönül 6 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç, sanığın 3 Ocak 2024 tarihinde Gemikonağı’nda evden çıkarmak istedikleri gerekçesiyle kavga ettiği Orhan Eraslan’ı sırtından bir kez, İdris Oral’ı göğüs bölgesinden iki kez, sırtından bir kez ve muhtelif yerlerine 3 kez bıçakladığını söyledi. Sanığın olay tarihinde 16 yaşında olduğunu, Mersin’den ailesiyle birlikte çalışmak için ülkeye geldiğini belirten Yargıç, iş yerinin lojmanında kalmaya başladıklarını belirtti.

Yargıç, sanığın babasının, annesinin ve kendisinin işe gitmemesi üzerine işverenle telefonda tartıştıklarını, iş verenin de onları lojmandan çıkarmaya karar verdiğini kaydetti. Yargıç; İdris Oral, Hasan Oral ve Orhan Eraslan’ın lojmana giderek, çıkmalarını istemesi üzerine kavga çıktığını, evin önünde çıkan kavga esnasında sanığın üzerinde sakladığı bıçakla yaralama fiilini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın tutuklandıktan sonra ifadesinde ailesini korumak için bu suçu işlediğini, annesini yerde görünce dayanamadığını söylediğini, olay yerini net olarak gösteren kamera görüntülerinde sanığın annesinin kavga esnasında yere düştüğünün görüldüğünü kaydetti. Yargıç, olayın ardından sanığın “işverenine başkasını suç işlemeye tahrik ve teşvik”, sanığın babasını arayıp, küfür ettiği için “elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket” suçlarından dosya tazmin edildiğini kaydetti. Yargıç, sanığın ailesine giderek, evden çıkmalarını söyleyen 3 kişi hakkında da kavga suçundan dosya tazmin edildiğini aktardı. Yargıç, ayrıca sanığın babasına da işverenle telefonda karşılıklı küfürleşmeden dolayı dava getirildiğini belirtti.