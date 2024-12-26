KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “3 gün bedel ödemezsek, bir ömür ödeyeceğiz” diyerek, vatandaşı, eylem ve grevlerine destek için sokağa davet etti.

Kanal SİM’de, Ertuğrul Senova ve Mert Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu ‘Haber Toplantısı’ programına konuk olan Bengihan, “sonuç alıncaya kadar; hükümet, meclise getirdiği yasa tasarılarını geri çekinceye kadar grev ve eylemlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Geçtiğimiz hafta başbakan ve maliye bakanı ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve hükümetin hayat pahalılığı konusunda atmaya çalıştığı adımın, ekonomi ile topluma vereceği zararı anlattıklarını belirten Bengihan, şöyle devam etti:

“Zaten gerileyen alım gücünün, bu yasalarla tamamen eriyeceğini, hayat pahalılığı ödeneğinin maaşlara bir zam olmadığını, zaten ödeneğin 3’te 1’inin vergiye gittiğini, bu ödeneğin, 6 ay boyunca kaybedilen alım gücünün karşılığı olduğunu anlattık. Onlar da gerekçeli olarak bu tasarının bir ‘tasarruf’ olduğun söylediler. Biz de esas bu ödeneğin darbe almasının, ekonomiye darbe olduğunu, çünkü piyasaya akacak paranın duracağını söyledik. Bu darbeyle kendi insanınıza artık çekin gidin demeye çalışıyorsunuz dedik. İhanet ediyorsunuz dedik. Onlar da değerlendireceğiz dediler ama ertesi gün ivedilik kararı alıp yasa tasarısını komiteye gönderdiler. İşte bu kadar samimiyetsizler.”

“Hükümete, sermaye baskı yapıyor”

Hükümetin bu konudaki ısrarın, ekonomik örgütlerden yani sermaye gruplarından gelen baskı olduğunu söyleyen Bengihan, “Temsil ettikleri sermaye kesimleri, asgari ücretin 1100 Euro’ya gelmesinden rahatsız. Biliyorsunuz, hayat pahalılığı ödeneği, asgari ücrete doğrudan yansıyor. Bundan rahatsız oldukları için hükümete baskı yapıyorlar. Özellikle bu hükümet, sermayenin temsilcisidir” şeklinde konuştu.

“Başarı elde etmek için bedel ödemeyi göze almayanlar, başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler”

“Başarı elde etmek için bedel ödemeyi göze almayanlar, başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler” diyen Bengihan, “Bugün başarılı olmamız için 3 gün 5 gün sürecek eylemlere katılmayıp, tehdide, şantaja boyun eğenler, başarısızlığın sonucunu hayat boyu ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

“Birçok dairede, özellikle asaleti onaylanmayan kamu çalışanlarına engel olundu”

Bengihan soru üzerine, pek çok dairede, özellikle asaleti onaylanmayan kamu personeline, eylem ve grevlere katılmaması yönünde baskı yapıldığını söyleyen Bengihan şöyle devam etti:

“Birçok dairede, özellikle asaleti onaylanmayan, kamuda kadrolu pozisyonuna gelmeyen personele, ‘daha sizin asaletiniz onaylanmadı, performanslarınız olumsuz doldurulacak, daha siz işe yeni girdiniz, grev eylem de nereden çıktı, oturun oturduğunuz yerde’ diye telkinde bulunan amirler var. Özelikle Vergi Dairesinin tahsilat amiri. Seni yazdık. Kraldan çok kralcı oldun. Kime hizmet ediyorsun? Dün müdürünün de çalışanları tehdit ettiğini biliyoruz.”