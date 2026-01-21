“3 bin 600 dönümlük orman için yargı müdahalesi”

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel, Meclis’in Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündemine aldığı yasa değişikliğine tepki gösterdi. Tel, üç yıldır mahkemede devam eden ve 27 Ocak’ta duruşma tarihi verilen bir dava sürerken, bu süreci fiilen sonuçsuz bırakacak bir düzenleme için komitenin toplanmasının yargıya açık müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Komite sürecine Yeşil Barış Hareketi’nin davet edilmemesine dikkat çeken Tel, “Bu davanın tarafı olmamıza ve üç yıldır adalet arayışı yürütmemize rağmen komiteye çağrılmadık. Buna karşın, 3 bin 600 dönüm orman arazisini alacak olan kurum komiteye davet edildi. Bu tablo, yasama sürecinde tarafsızlığın ortadan kalktığını açıkça göstermektedir” dedi.

Söz konusu yasa değişikliğinin, bir kuruluşa 3 bin 600 dönüm orman arazisinin tahsis edilmesine karşı açılan davayı ortadan kaldırmayı hedeflediğini vurgulayan Tel, “Bu yaklaşım yasama yetkisinin sınırlarını aşmakta ve yargıya doğrudan müdahale anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“Adalet arayanlar komiteye çağrılmazken, kamu arazisini alacak olanlar dinleniyorsa, bu Meclis kimin adına yasa yapmaktadır?” diye soran Tel, Yeşil Barış Hareketi’nin mücadelesini üç yıldır mahkeme salonlarında, hukuka güvenerek sürdürdüğünü belirtti.

Tel, bir hukuk devletinde adalet için doğru adresin mahkemeler olduğunu vurgulayarak, “Bugün ise tam tersi bir tabloyla karşı karşıyayız. Eğer bu yasa geçerse, verilen mesaj son derece açıktır: ‘Adalet arayanlar mahkemeye başvurmasın; güçlü olanlar Meclis’te işini halletsin’” dedi.

Bu anlayışın ormanları korumasız bırakacağını, yargıyı etkisizleştireceğini ve toplumun adalet duygusunu derinden sarsacağını ifade eden Tel, yasa değişikliğinin derhal geri çekilmesi çağrısında bulundu.

“Bu mesele yalnızca bir arazi tahsisi değildir. Bu, 3 bin 600 dönüm orman üzerinden yapılan açık bir yargı müdahalesidir” diyen Tel, şu sorunun artık herkes tarafından sorulması gerektiğini kaydetti:

“Eğer Meclis, devam eden davaları yasayla etkisizleştirecekse, bu ülkede adalet arayışı için kim, hangi cesaretle mahkemeye başvurabilecektir?”

Açıklamasını “Ormanlar sahipsiz değildir ve yargı, adrese teslim yasalarla devre dışı bırakılamaz” sözleriyle tamamlayan Feriha Tel, “Mücadeleden hiç vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” dedi.