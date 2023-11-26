3 ayda 58 hırsızlık 91 tutuklu!

YENİDÜZEN, basına yansıyan sirkat olaylarını inceledi, son 3 aylık sürede toplam 58 hırsızlık olayından 91 kişinin tutuklandığı ortaya çıktı.

Ürkütücü boyuta ulaşan rakamlar, geçtiğimiz günlerde evine hırsız giren Avukat Ayşe Öztabay’ın şu sözlerini anımsattı: “Güvende değiliz, şartlar ‘ihtiyaçlı insan’ yaratıyor.”

58 çeşitli hırsızlık suçu

91 tutuklu

16 kişi hırsızlık ve mülke tecavüz

14 kişi, iş yeri çalışanı

61 kişi çeşitli hırsızlık suçu

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde hırsızlık suçlarında görülen rakamlar endişe verici boyutlara ulaştı. Basına yansıyan verilere göre Eylül, Ekim ve Kasım ayları içerisinde 58 hırsızlık olayı meydana gelirken, toplamda 91 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Basına yansıyan verilere göre son 3 ayda, birçok çeşitli hırsızlık olayları meydana gelirken “Ev açma ve hırsızlık” suçundan 16 kişinin tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Gerçekleşen hırsızlık olaylarından 9’u iş yeri çalışanları tarafından gerçekleşti, toplamda 14 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarılırken, 61 kişi de çeşitli hırsızlık suçlarından yakalandı.

Basına yansıyan sirkat olaylarında ilginç gelişmeler yaşandı. Bir kişi, kuzulardan birinin boğazını keserek çaldı, başka bir kişi marketten kedi maması çaldı. 1 kişi başkasına ait zeytin ağacından 44 kilo zeytin toplarken, bir başka kişi de bahçeden 260 kilo portakal çaldı. Başkasının mülküne girerek hırsızlık suçu işleyenler arasında toplamda 15 adet tüp gaz çalınması ise dikkat çekti.

Ürkütücü boyuta ulaşan rakamlar, geçtiğimiz günlerde evine hırsız giren Avukat Ayşe Öztabay’ın şu sözlerini anımsattı: “Güvende değiliz, şartlar ‘ihtiyaçlı insan’ yaratıyor.”

3 ayda 91 tutuklu

Eylül, Ekim ve Kasım ayları içerisinde toplamda 58 hırsızlık olayları meydana gelirken, bu olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen 91 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Gerçekleşen hırsızlık olaylarında unutulan telefonları çalma, müşteri kılığında marketlerdeki ürünleri çalma, bularak sirkat, mal kabulü suçu, butikten giyim ürünü çalma, kamp çadırı çalma, nakit para çalma, odun kesme makinesi çalma, jeneratör çalma, çek hırsızlığı ve klima hırsızlığı gibi olaylar çeşitli sirkat olayları meydana geldi.

Ev açma hırsızlığından 16 kişi tutuklandı

Basına yansıyan Eylül, Ekim ve Kasım ayları içerisinde toplamda 14 “Ev açma ve hırsızlık” meydana geldi, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 16 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Alsancak’ta iki ayrı ikametgâha, mutfak penceresi ile balkon kapıları hasara uğratılıp hırsızlık amacıyla girilmişti. Olayda, dizüstü bilgisayar ile çantası, 12’li çatal bıçak seti, 12’li gümüş antika çatal bıçak seti ve macun seti, USB kalem, yedi kol saati ve muhtelif ziynet eşyaları çalınmış, olayla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı.

Kömürcü’de etrafı telle çevrili bir evin bahçe telleri kesilerek, bahçe içerisinde bulunan muhtelif miktardaki pencere ile market rafları, 3 klima, 500 kiremit, banyo küveti ve 2 küçükbaş hayvan yemliği çalınmıştı.

Gazimağusa’da bir şahıs, birlikte ikamet ettiği iki arkadaşına ait 4 pantolon, 2 mont, telefon şarj cihazı, el çantası ve toplam bin Euro ile 11 bin 400 TL nakit parayı çalmıştı.

Edremit'te eve girilerek, 2 bin Euro nakit para, tek taşlı altın yüzük ve 3 altın zincir kolye çalınmıştı.

Girne’de bir evin bahçesine girilerek kedi çalınmıştı.

Ozanköy’de bir evin penceresini açarak içeri giren şahıs para cüzdanından 400 TL nakit parayı çalmak isterken fark edilmişti.

Güzelyurt’ta geceleyin ev açarak muhtelif ziynet eşyalarını çalarak kuyumcuya 98 bin TL para karşılığı satmıştı.

Arkadaşlarıyla aynı evde kalan bir kişi, arkadaşlarına ait çantadaki 200 Euro ve 25 bin TL nakit parayı çalmıştı.

Zeytinlik’te bir eve giren şahıs, yatak odasında bulunan para cüzdandan 5 bin TL nakit para çalmıştı.

Gazimağusa’da bir apartman dairesinden altı sandalye, üç halı, iki koltuk, duş kabin camı, elektrikli scooter, iki masa camı, iki tüp gaz, şiltesi ile birlikte yatak, komodin ve internet modemi çalınmıştı.

Haspolat’ta bulunan ev içerisinden fotoğraf makinesi, kablosuz kulaklık, 1200 şekel para, 500 Dinar para, 350 Sterlin para, 7 adet muhtelif ziynet eşyası ve kıyafet çalınmıştı.

İskele ve Kuzucuk’ta bulunan evlere giren 2 zanlı toplamda 13 adet ev tipi tüp gazı çalmıştı.

Dikmen’de 2 kişi, bir ikametgahın arka bahçesine izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen 2 adet mutfak tipi tüp gazı alıp çaldıkları sırada, ev sakin tarafından fark edilmeleri üzerine olay yerinden kaçmışlardı.

Yine İskele’de bir evin bahçesine giren zanlı, odun kesme makinesi çalmıştı.

Alayköyde’de bir evin bahçesine izinsiz olarak giren zanlı, önce evdeki alkolü içmiş, sonra da telefonu çalmak isterken suçüstü yakalanmıştı. Son olarak da Dikmen’de bir şahsın evine hırsızlar girerken yakın zamanda Avukat Ayşe Öztabay’ın evine de hırsızlar girmişti.

14 işyeri çalışanı tutuklandı

Meydana gelen 58 hırsızlık olaylarından 9’u iş yeri çalışanları tarafından gerçekleşti, toplamda 14 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Market çalışanları, inşaat şirketi çalışanları, güzellik merkezi çalışanları, ev hizmetlisi görevlisi, su dağıtım şirketi çalışanı ve üniversite çalışanı tarafından çeşitli hırsızlık suçları yaşandı.

İlginç hırsızlıklar yaşandı

3 aylık sürede gerçekleşen çeşitli sirkat olaylarında, ilginç hırsızlıklar meydana geldi.

Yedidalga’da, bir şahsa ait ağıla girip tasarrufundaki bıçakla ağıldaki bir kuzunun boğazını kesilerek çalındı, aynı bıçakla kendisini gören şahsı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Bir market içerisinden toplam değerleri 85 TL olan bir şişe bira ile iki kutu konserve kedi mamasını alıp ödeme yapmadan market dışına çıkaran şahıs tutuklandı.

Edremit’te bir arazi içerisinde bulunan zeytin ağaçlarından yaklaşık 44 kg zeytini mal sahibinden izinsiz toplayan zanlı, suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Yayla'da bir bahçeden 260 kilogram portakal çalan 2 kişi tutuklandı. Başkasının mülküne girerek hırsızlık suçu işleyenler arasında birçok defa tüp gaz çalınması dikkat çekti.