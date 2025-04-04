29 eğitim programı askıya alındı, 23 programın ‘Öğretime Başlama İzni’ iptal edildi

YÖDAK, “sahte diploma” skandalı ile anılan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) bünyesindeki 52 eğitim programında ‘aykırılık’ tespit etti, 29 programı askıya aldı, 23 programın ise ‘Öğretime Başlama İzinleri’nin iptal edilmesine karar verdi.

KSTU hakkında hazırlanan denetim raporu sonucunda, üniversite ile ilgili bir dizi karar üreten Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK), söz konusu kararları resmi web sayfasında yayınladı.

29 eğitim programı askıya alındı

YÖDAK, KSTÜ bünyesinde bulunan 29 eğitim programında görevlendirilerek istihdam edilen öğretim üyesi sayısının, mevzuatta bulunan asgari öğretim üyesi koşullarını karşılamadığını tespit etti.

Açıklamaya göre, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen lisansüstü programlarda müfredatların yürütülmesinde, tez jürilerinin oluşturulmasında, ilgili doktora programlarında yayın şartının yerine getirilmesinde, doktora öğretim süresi ile ilgili mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

Bu kapsamda üniversiteye Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında; 29 eğitim programının ‘Öğretime Başlama İzinleri’nin karar bildirim tarihinden itibaren bir yıl süreyle askıya alınmasına karar verdi.

YÖDAK, üniversite bünyesinde askıya alınan 29 eğitim programını şöyle sıraladı:

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans (Türkçe) Çocuk Gelişimi Lisans (Türkçe) Hemşirelik Lisans (Türkçe) Rekreasyon Lisans (Türkçe) Spor Yöneticiliği Lisans (Türkçe) Antrenörlük Eğitimi Lisans (Türkçe) İşletme İngilizce Lisans (Türkçe) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yüksek Lisans (İngilizce) Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans (Türkçe) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans (Türkçe) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans (Türkçe İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Türkçe) Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (Türkçe) Ortodonti Yüksek Lisans (İngilizce) Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans (İngilizce) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora (Türkçe) Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doktora (İngilizce) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora (Türkçe) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora (Türkçe) İşletme Yönetimi Doktora (Türkçe) İşletme Yönetimi Doktora (İngilizce) Klinik Psikoloji Doktora (Türkçe) Ortodonti Doktora (İngilizce) Ortodonti Doktora (Türkçe) Pedodonti Doktora (Türkçe) Protetik Diş Tedavisi Doktora (Türkçe) Eczacılık Doktora (İngilizce) Eczacılık Doktora (Türkçe) Veterinerlik Lisans (Türkçe)

23 programın ‘Öğretime Başlama İzinleri’ iptal edildi

Öte yandan, Denetim Raporunda yapılan tespitler neticesinde üniversite tarafından 23 eğitim programına öğretime başlama izni almış olmasına rağmen iki yılı aşkın süredir öğrenci kaydı yapmadığı tespit edildi.

Bu kapsamda YÖDAK, üniversiteye Yükseköğretim Kurumları Denetim Tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca Öğretime Başlama İzinlerinin iptal edilmesine ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Açma Ön İzinlerinin yeniden değerlendirilmesinin önerilmesine karar verdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, Öğretime Başlama İzinleri’ iptal edilen eğitim programları ise şöyle açıklandı: