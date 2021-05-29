27 yeni vaka, 40 taburcu
"Toplam 6001 test yapıldı, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6001 olup, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 40 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.
9 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Marmara-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Değirmenlik-1/ Gönyeli-3 / Surlariçi-1
Girne
Girne Merkez- 8 / Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2 / Çanakkale-2
29 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6001
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 22
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.204. 878
Toplam Vaka Sayısı: 7204
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6905
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 266
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 230
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2177
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6354