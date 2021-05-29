27 yeni vaka, 40 taburcu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6001 olup, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 40 kişi taburcu edilmiştir.

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Değirmenlik-1/ Gönyeli-3 / Surlariçi-1

Girne

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2 / Çanakkale-2

29 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6001

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 22

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.204. 878

Toplam Vaka Sayısı: 7204

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6905

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 266

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 230

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2177

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6354