25 kilo eti gümrüğe beyan etmedi
Kıbrıs’ın güneyinden satın aldığı 25 kilo eti gümrüğe beyan etmeden Kermiya geçiş noktasından kuzeye geçiren 48 yaşındaki Ö.A. tutuklandı.
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Kıbrıs’ın güneyinden satın aldığı 25 kilo eti gümrüğe beyan etmeden Kermiya geçiş noktasından kuzeye geçiren 48 yaşındaki Ö.A. tutuklandı.
Polisin, “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:
“13 Ekim 2022 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Lefkoşa’da Ö.A.(E-48)’nın, GKRY
bölgesinden satın almış olduğu 25,830 kilogram ağırlığındaki eti, gümrüğe beyan etmeden
Metehan Sınır Kapısından KKTC’ye geçirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal
işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.”
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