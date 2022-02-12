YDÜ Bulvarı’nda kaza: Motor sürücüsü yaralandı
Yakın Doğu Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motor sürücüsü ağır yaralandı.
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Yakın Doğu Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada motor sürücüsü ağır yaralandı.
Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Fuar Alanı Test Merkezi önünde meydana gelen kazada, SP 180 plakalı van araç, RY 750 plakalı Lazmarin Restoran Paket Servisi olan motora çaptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşüp ağır yaralanan motor sürücüsü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinde, AYRINTILAR BİRAZDAN…
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Etiketler : kaza, motor kazası, ydü bulvarı