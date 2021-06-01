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24 yaşındaki kadın aranıyor 

24 yaşındaki kadın aranıyor 

Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Otayo Omonlafanbhen adlı kadının, son iki günden beri kayıp olduğu ve arandığı bildirildi.

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Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Otayo Omonlafanbhen adlı kadının, son iki günden beri kayıp olduğu ve arandığı bildirildi.

Polis basın bültenindeki bilgiye göre, 29 Mayıs’ta Lefkoşa’da sakin Favour Otayo Omonlafanbhen (K-24), kaldığı evden ayrıldı ve halen geri dönmedi.

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