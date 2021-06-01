24 yaşındaki kadın aranıyor 

Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Otayo Omonlafanbhen adlı kadının, son iki günden beri kayıp olduğu ve arandığı bildirildi.

Polis basın bültenindeki bilgiye göre, 29 Mayıs’ta Lefkoşa’da sakin Favour Otayo Omonlafanbhen (K-24), kaldığı evden ayrıldı ve halen geri dönmedi.