24. Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali heyecanı 17 Nisan'da başlıyor

Murat OBENLER

Kıbrıs adasının en büyük sinema buluşması olan ve bu yıl 24. kez yapılacak Kıbrıs Film Günleri Uluslararası Festivali, 17 Nisan Cuma gecesi Limasoldaki Rialto Tiyatrosu’nda yer alacak açılış töreni ile başlayacak. Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı tarafından Rialto Tiyatrosu ile ortaklaşa düzenlenen ve 17-25 Nisan tarihleri arasında Limasol'daki Rialto Tiyatrosu ile Lefkoşa'daki Zena Palace Sineması'nın salonlarının dünyanın dört bir yanından film yapımcıları, hikayeler ve sinematik deneyimler için canlı buluşma noktalarına dönüştürecek festivalde yarışma filmleri Türkçe altyazı ile gösterilecek.



Açılış konsept ve yönetmenliğini Evita Ioannou’nun yaptığı gösteri ile açılacak

Bu yılki açılış töreni günümüz yaşamının yoğunluğunu ve çelişkilerini yansıtan performatif bir temayla Evita Ioannou tarafından tasarlanıp yönetilecek. Konsept ve yönetmenliğini Evita Ioannou, Metin yazarlığını Evita Ioannou, Elena Kallinikou’nun yaptığı açılış performansında oyuncular Elena Kallinikou, Elena Antoniou, Belinda Papavasileiou sahne üstünde Elena Antoniou da hareket, Nikolas Kasinos & Jeremy Carne video montaj,Vasilis Peteinaris ışık tasarımında, Musha Band Orijinal Müzik / Canlı Müzikte ve Katerina Takka da kostümlerde yer alacak.Gösteri sonrasında Myrsini Aristidou’nun yönettiği Hold Onto Me (Tutun Bana) filmi gösterilecek ve açılış partisi ile sona erecek.



24.Festival “Hayat” Ana Temasıyla gerçekleşecek

Bu yılki festival, "Hayat" ana teması altında film gösterimlerinin ötesine geçerek dünyaya karşı bir duruş sergiliyor. Belirsizlik ve dönüşümle dolu bir dönemde sinema, hafıza, diyalog ve direnç için bir buluşma noktası haline geliyor. Her film, her gösterim ve her tartışma, kırılgan ama kalıcı insan deneyiminin hikaye anlatımının kalbinde yer aldığını hatırlatıyor.



Sanatsal Yönetmenler Argyro Nicolaou ve Petros Charalambous

24. edisyonun sanatsal yönetimi, film yapımcısı ve akademisyen Argyro Nicolaou ve film yapımcısı ve yapımcı Petros Charalambous tarafından üstleniliyor.

Glocal Images Uluslararası Yarışması

“Nino”…Yönt: Pauline Loquès (97', 2025, Fransa)

“Beautiful Evening,Beautiful Day”…Yönt: Ivona Juka(137',2024, Hırv, Kanada, Pol., Kıbrıs, B.Hersek)

“Hysteria” ….. Yönt: Mehmet Akif Büyükatalay (104', 2025, Almanya)

“Forastera”….. Yönt:Lucía Aleñar Iglesias, (97', 2025, İspanya-İtalya-İsviçre)

“Sink” …. Yönt: Zain Duraie (87', 2025, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Fransa)

“Lust” Yönt: Ralitza Petrova (77', 2026, Bulgaristan, Danimarka, İsviçre)

“Aisha Can’t Fly Away”…Yönt: Morad Mostafa(2025, Mısır,Fr., Alm, Tunus, S. Arabistan, Katar, Sudan)

“Life in a Beat” … Yönt: Amerissa Basta(93', 2025, Yun,Kıbrıs, Bulg.,Kuzey Makd., Karadağ, Fransa)

Kıbrıs Filmleri Yarışma Bölümü

"Hold Onto Me" ….. Yönt: Myrsinie Aristidou, (102', 2025, Kıbrıs, Danimarka, Yunanistan, ABD)

"Motherwitch" ….. Yönt: Minos Papas, (104', 2026, Kıbrıs, Kuzey Makedonya)

“Maricel”….Yönt: Elias Demetriou, (120', 2025, Kıbrıs, Yunanistan)

“Diversion”…. Yönt: Marinos Kartikkis. Kostas, (96', 2025, Kıbrıs)

Detaylı bilgi için https://www.cyprusfilmdays.com adresinden film programı ve detaylara ulaşılabilir.