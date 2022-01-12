"23 Ocak’ı değerlendirdik”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la yaptığı görüşme sonrasında YENİDÜZEN’e konuştu, “23 Ocak ile ilgili değerlendirme yapıldı, istikrarın önemli olduğuna dem vuruldu” dedi.

Seçim sonrasında atılacak adımların da gündeme geldiğini ifade eden Sucuoğlu, mevcut projelerin hızlanmasının yanı sıra yeni çalışmaların da her iki görüşmede konuşulduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, ekonomi, yol projeleri, Ercan Havaalanı, Su Temin Projesi kapsamında Mesarya’ya gelecek su ve çiftçi ile hayvancılara nasıl bir katkı yapılabileceğinin toplantıda gündeme geldiğini belirtti.

“Önce siyasi istikrar, ardından da ekonomi ve sosyal istikrar önemli… Bunu görüşmelerde dile getirdim” diyen Sucuoğlu, teknik heyet toplantılarının sabahtan itibaren sürdüğünü aktardı.

Sucuoğlu, turizmle ve yükseköğrenimle ilgili projelerin de masaya konduğunu sözlerine ekledi.