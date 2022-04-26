23 Nisan İlkokulu’nda tören kaosa döndü: İdare bu kez de ‘kıyafetler istenilen modelde olmadı’ dedi

Gösteri kıyafetleri tören gününe yetiştirilemediği gerekçesi ile etkinliğin ertelendiği 23 Nisan İlkokulu’nda, bu kez de kıyafetler istenilen model ve kalitede olmadığı için öğrencilere dağıtılmadı. Okul yönetimi, ertelenen törenin 27 Nisan’da yapılacağını duyurdu, törende görevli olan öğrencilerin okul kıyafetlerini giymesini istedi.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Cumartesi, 23 Nisan İlkokulu’nda yapılacak kutlamalar, çocukların törende giyeceği kıyafetlerin yetiştirilemediği gerekçesiyle ertelenmişti.

Erteleme Cuma gecesi velilere mesajla bildirilmiş, Girne 23 Nisan İlkokulu öğrencisi çocukların 23 Nisan sevinci yarım kalmıştı.

Okul yönetimi, gecikmenin kıyafet yapımını üstelenen ilgili firmadan kaynaklandığını belirterek, bu durumun telafi edileceğini kaydetmiş, bahsi geçen Özşen Bebe isimli firma ise tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, gümrükte yapılan grev ve elektrik kesintilerinden dolayı 4 günlük bir gecikme yaşadıklarını ifade etmişti.

Okul yönetimin bu kez de kıyafetlerin istenilen model ve kalitede olmadığı için dağıtılmayacağı ve ‘okul üniformaları ile tören’ çağrısı yapması, ‘fiyasko’ olarak değerlendirildi.

Kıyafetler yetişmedi, 23 Nisan İlkokulu'nda kutlamalar ertelendi