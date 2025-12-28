“2026’ya dolu dolu bir müzikal iş takvimiyle hazırlanıyoruz”

Murat OBENLER

2025 yaz aylarından itibaren bir chapter(dönem-bölüm) değişimine giderek hem kendisi hem ekibi hem de müzikal yürüyüşünde bir değişimi hayata geçiren ülkemizin değerli sanatçılarından Fikri Karayel ile hem değişimin başladığı 2025’i değerlendirdik hem de 2026’daki yoğun müzikal çalışma gündemini biraz araladık. 2026’da hayata geçirmeyi planladıkları birçok heyecan veren proje olduğunu dile getiren Karayel, kendi içinde neredeyse proje çeşitliliği ve yoğunluğuna yetişemediğini de kaydetti.

Fikri Karayel’in Türkiye ve Kıbrıs’tan oluşan ikili bir yaşamı olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2025 yılını müzikal olarak bir değerlendirerek bu keyifli sohbete başlamayı arzuluyorum.

Fikri Karayel: 2025 Yaz sezonunda ilk kez Elektro-Akustik projemizi sahneye koyduk. Güzel bir Ege turnemiz oldu. Bir yapı değişikliği içine girdik. Yeni ekibimiz ile ihmal ettiğimiz şehirlere de gitmeye başladık. Dokuz Sekiz Müzik’ten “Aşk Değil Hatıra Zorlar” adlı şarkımızı çıkardık. Ona video da çektik.

2025’in senin yaptığın çalışmalar arasında en çok aklında yer eden olay/etkinlik nedir diye sorsam ne dersin?

Karayel: “Ben Fikri Karayel LİVE” Projesini 2025 yılında hayata geçirdik. O projeyle beraber “Konumuz Var”, “Zor Kurtarmışım” gibi başka şarkıcıların söylediği şarkıları da buraya ekledik. Bilindiği gibi Konumuz Var - Merve Özbey, Zor Kurtarmışım - Genco Ecer ve Aşk Elinde - Hande Yener tarafından seslendiriliyor. Bu ekleme ile bu şarkılar seyircinin önünde beklemediğim derecede iyi bir yere geldi. Bol bol istek aldılar.

Albüm değil de teklilerle ilerlenen bir sene oldu diyebilir miyiz? Günümüzün dinleyiciye ulaşma yöntemleri arasında zaten teklilerle sosyal medya ve dijital müzik platformları üzerinden yaymak en çok kullanılanıdır. Siz de öyle yaptınız sanırım.

Karayel: Evet albüm yapmadık ama “Ben Fikri Karayel LİVE” Projesinden çıkan bu iki parçanın seyircideki müthiş karşılığı benim için 2025’in Müzikal Manşetidir. Aslında 8 şarkılık bir albüm de olabilecek parçalar ürettik. Waterfall denen şarkıları ikişer ikişer yayınlama stratejisini uyguladık. Önceden Spotify’a yükledik ve ikişer ikişer dinleyiciyle buluştu.

Ben şarkılarıma her zaman güvenirim ama seyircinin bu parçalara tepkisi benim beklentimin çok üzerindeydi. Bir cover projesi olarak gördüğümüz bu şarkıların konserlerde Trenler, Hayal Edemezsin kadar istek almaları beni olumlu anlamda en çok şaşırtan şey oldu.

2026’da müzikal olarak nasıl bir Fikri Karayel göreceğiz sahnede? Ben 2026 projelerini şimdiden yaptığınıza eminim. Herkesin hayran olduğu klasik konserler, şarkılar vs. yanında bizleri şaşırtacak yeni bir şey var mıdır?

Karayel: Var. 2025 benim için bir chapter(dönem-bölüm) değişimi gibi oldu. Yazdan itibaren hem bende hem ekibimizde hem de müzikal yürüyüşümüzde (plan ve programımızda) bir değişim var. Elimizin altında bizleri heyecanlandıran birçok proje var ama neredeyse kendi içimizde yetişemiyoruz. İçimden yeni şeyler de gelmeye başladı. Kafamızdakileri tamamıyla uygulayabilirsek 2026 çok eğlenceli, hareketli, güzel ve verimli bir yıl olacak. Mesela 2026 da çıkacak olan bir video projemiz var. Altuğ Öncü ile birlikte çalıştığımız 3 şarkılık canlı bir video projesini hayata geçireceğiz. 2026 Şubat ayında bir Londra konserimiz var. İngiltere’de hayranlarımızla buluşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Çok güzel bir konser olacağına hiçbir şüphem yok.

Yeni şarkımız da yolda. Yeniden çok sevgili arkadaşım ve değerli müzisyen Tolga Erzurumlu ile aranje yapmanın heyecanıyla şarkıyı bekliyoruz. 2026’ya dolu dolu bir müzikal iş takvimi ile merhaba demeye hazırlanıyoruz.

Tonic konserin de 2025 yılında Kıbrıs’ta verdiğin son konser oldu. Ortam yine çok iyiydi, Evde Konser konseptine en çok uyan sanatçılardan birisi oldun. Hayranların neredeyse Ev’in mutfağına kadar yayıldılar. Senin tarafından nasıldı konser?

Karayel: Tonic Evde Konser Konsepti çok güzel ve tuttu. Bu benim burada 2. Konserim. 10 dakikada rezervasyonlar doldu. Bu ilgiden çok memnunum. Ben de çok güzel ve kaliteli bir zamanı hayranlarımla paylaştım. Başta Nazım olmak üzere tüm Tonic ailesine ekibim adına teşekkür ederim.

Bu yoğun programda hangi müzisyenler ile çalışıyorsun? Kıbrıs ve Türkiye’de farklı ekipler olduğunu düşünüyorum?

Karayel: Evet. Kıbrıs ve Türkiye ekiplerimiz farklılaşıyor. Kıbrıs’ta yıllardır bas gitarda Cahit Kutrafalı, klavye-gitarda Emre Yazgın, davulda Uğur Güçlü ve arka vokalde Ezgi Akgürgen’den oluşan özel orkestram ile sahne alıyoruz. Türkiye’de ise Şentürk Öztaş direktörlüğünde geniş değişken bir orkestramız var.

Tabi ki müzisyen olarak BrasSolist'le de birlikte çalışıyoruz. Ankara CSO başta olmak üzere birkaç mekanda konserlerimiz de devam ediyor. BrasSolist projemize de yoğun bir ilgi var. Yılın son konserlerini BrasSolist ile 27-28 Aralık’ta Kanyon AVM'de vereceğiz.

Son olarak bir şey söylemek istersen sözü sana bırakarak bu keyifli röportajı sonlandıralım.

Karayel: 2025 benim için harika bir yıldı. İlginin, sosyal medyada da etkileşimin arttığı, seyirci ile bol bol buluştuğumuz bir yaz da geçirdik. Benim için çok özeldi ve çok keyifliydi. Başta Kıbrıs ve Türkiye olmak üzere teveccüh göstererek bizleri hem sosyal medyadan takip eden, beğeni atan, konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan, kendimizi daha da müthiş hissetmemizi sağlayan tüm dinleyicilere çok teşekkür ederim.