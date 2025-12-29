“2026 seçimleri sonrasında, umudu yeniden canlandıracağız”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ülke gündemini değerlendirerek, seçimler sonrasında umudu yeniden canlandırıp ülkeye faydalı işler yapmak adına görevde olmayı hedeflediklerini kaydetti.

TDP’den verilen bilgiye göre, Meltem Sonay’ın Genç TV’de hazırlayıp sunduğu Genç’te Sabah programına konuk olan Çeler, 2026 seçim sürecine hazırlık, ülke gündemi, muhalefetin sorumluluğu, ekonomik ve sosyal sorunlar ile TDP’nin çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atanan birçok bürokratın polisiye ve mahkeme süreçleriyle anılmasının ülke adına üzücü olduğunu belirten Çeler, TDP’nin tavrının net olduğunu ve göreve geldiklerinde adı geçen ve kendilerine bildirilen, araştırmalar sonucu ortaya çıkan tüm yolsuzluklarla ilgili üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

TDP olarak erken seçim çağrısını “geç kalınmış seçim” olarak değerlendirdiklerini belirten Çeler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile kurulan ortamın devamlılığı açısından daha dikkatli konuştuklarını kaydetti.

Çeler, kurultay süreci nedeniyle Meclis içinde beklenen “şiddetli ve hiddetli muhalefetin” ortaya konamadığını savunarak, yılbaşından sonra CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile görüşeceklerini ekledi.

Çeler, hem Meclis içinde daha güçlü muhalefet gerektiğini hem de dışarıda toplumla birlikte hükümete karşı mücadele edilmesi gerektiğini öne sürerek, hükümetin koltuklara sıkı sıkıya yapıştığını ifade etti.

Bütçe sürecinde beklenen sertliğin oluşmadığını söyleyen Çeler, Meclisin yılbaşına kadar iki haftalık tatil yapmasının bile toplumda gündem olamadığını belirtti.

Ülkedeki sorunlarda çözüme ulaşılamadığını savunan Çeler, TDP’nin çözüm önerileriyle hazırlandığını söyledi. Hazırlanan çözüm önerilerine örnekler veren Çeler, Trafikte “Vizyon 0” yaklaşımını 2017’den beri dile getirdiklerini belirtti.

Çeler, teknik okulların artırılması, çocukların teknik alanlara yönlendirilmesi ve yerel iş gücü politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, eğitimde fırsat eşitliğine dayalı bir sistemin, ekonomik boyutlarıyla birlikte nasıl kurulabileceğine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yabancı işçi sayısının gereğinden fazla olduğunu savunan Çeler, yerel iş gücünü güçlendirerek paranın içeride kalmasını hedeflediklerini kaydetti. Çeler, sağlık alanında ise güncellenmiş bir sağlık master planı, daha güçlü sağlık ocakları, bölgesel sağlık ocakları, aile hekimliği, ilaç temini ve Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçmesi gibi önerileri olduğunu belirtti.

Çeler TDP’nin ayrıca, doğru ve adil vergi toplama, şeffaf kullanım, vergilerin yalnızca kamu ödemelerine değil yatırım alanlarına da yönlendirilmesi ve sektörel bazda taban maaş belirlemesiyle asgari ücret alanlarında çalışmaları da olduğuna işaret etti.

Sektörel bazda taban maaşın, Çalışma Bakanlığı bünyesinde işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya gelerek belirleyeceği bir yöntem olduğunu söyleyen Çeler, ne işvereni batıracak ne de emekçiyi sömürecek bir dengenin kurulması gerektiğini vurguladı. Çeler, asgari ücretin şubat ayına sarkabileceği öngörüsünde bulundu.

Birincil hedefin hayatı ucuzlatmak olduğunu kaydeden Çeler, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve teşviklerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Çeler, “Kuzey'den, Güney'e alışveriş arttı. Bu, toplumda ‘Güney'e geçebilenlerle geçemeyenler’ şeklinde bir ayrım duygusu yaratıyor ve huzursuzluk oluşturuyor.” dedi.

Çevre, turizm ve kamu reformu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çeler, ülkede, psikolojik, duygusal, ekonomik ve mali enkaz olduğunu öne sürdü.

Kıbrıs’ta çözümden yana bir parti olduklarını vurgulayan Çeler, güçlü Kıbrıslı Türk toplumu yaratılması gerektiğini, ulusal sermaye ve yerel iş gücünün güçlendirilmesinin “elzem” olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in seçim ve koltuk hesabıyla sağ-milliyetçi kesimlere şov yaptığını söyleyen Çeler, İsrail’le yapılan iş birliklerinin adanın bütününü tehlikeye sokabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortaya çıkan ortaklaşma ve iş birliğinin sonuç vermesinin TDP için umut verici olduğunu kaydeden Çeler, TDP’nin Mecliste olmamasının eksikliğinin hissedildiğini söyledi.

Çeler, “Siyaseti, makam için değil topluma hizmet için yapıyoruz” şeklinde konuştu.