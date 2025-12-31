"2026, kardeşlik ve eşitliğin büyüyeceği yıl olacak"

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 2025 yılının ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan zor bir yıl olduğunu belirterek, yaşanan sorunların toplumun tüm kesimlerini derinden etkilediğini ifade etti. Yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda İncirli, hayat pahalılığı nedeniyle alım gücünün düştüğünü, ailelerin ve özellikle çocukların geleceğine yönelik kaygıların arttığını dile getirdi.

Gençlerin ülkeden göç etmesinin yarattığı toplumsal acıya dikkat çeken CTP lideri, yaşlıların, hastaların ve engellilerin ihtiyaç duydukları sağlık ve bakım hizmetlerine yeterince erişememesinin toplumda ciddi bir güvensizlik ve yorgunluk yarattığını kaydetti. Üreticilerin, sanayicilerin ve esnafın ekonomik sıkıntılar nedeniyle üretimden kopma ve iş yerlerini kapatma noktasına geldiğini belirten İncirli, tüm bu gelişmelerin toplumda kaygıyı derinleştirdiğini söyledi.

İncirli, yolsuzluklar, usulsüzlükler ve hukuk dışı uygulamaların adalet duygusunu zedelediğini ve geleceğe olan inancı sarstığını vurgulayarak, buna rağmen 2025 yılında umut veren gelişmelerin de yaşandığını ifade etti. Toplumun farklı kesimlerinin ortak hedefler etrafında bir araya gelebildiğini belirten İncirli, kardeşlik ve eşitlik temelinde güçlü bir toplumsal birliktelik oluştuğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın toplum lideri seçilmesinin bu birlik duygusunu daha da güçlendirdiğini kaydeden İncirli, 2026 yılının bu kardeşlik ve eşitlik cephesinin büyüyeceği, büyük bir değişimin yaşanacağı bir yıl olacağına yürekten inandığını ifade etti. Toplumun tüm kesimleriyle tam bir uzlaşı kültürü içinde bir araya gelerek ortak sorunlara birlikte çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Adalet olmadan güven, liyakat olmadan hizmet, dayanışma olmadan toplum, ilerleme olmadan gelecek olmaz” ifadelerini kullanan İncirli, 2026 yılında adalet, güven, liyakat, hizmet, dayanışma ve barış temelinde ülkeyi ayağa kaldıracak yeni bir döneme girileceğini belirtti. İncirli, mesajının sonunda tüm halkın yeni yılını kutladı.