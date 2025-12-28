“2026, bu halkın ‘yeniden doğuşu’nun taşlarını hep birlikte döşeyeceğimiz yıl olacak”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erhürman, “2025, pek çok alanda ‘bu böyle gitmez’in Kıbrıs Türk halkının aklında ve yüreğinde artık tamamen netleştiği yıl oldu” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, “2026, yine pek çok alanda bu halkın ‘yeniden doğuşu’nun taşlarını hep birlikte döşeyeceğimiz yıl olacak” ifadelerini kullandı.

Erhürman, “Ne ‘biz böyle iyiyiz’ diyenlerin çabalarına, ne de karamsarlığa yenileceğiz. Hep birlikte çok çalışacağız. Benim halkıma güvenim tam” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Çocuklarımıza bırakırken yüzümüzün kızarmayacağı bir ülkeyi hep birlikte yaratma yolundaki adımları 2026’da atmaya başlayacağız” dedi.

Umut mesajı da veren Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı: “Umut nerede diye soruyorsanız yeri bellidir: Çocuklarımızın, gençlerimizin gözlerine bakın. Alın gülümsemelerini, yüreğinize yerleştirin ve arkanıza bakmadan yürüyün. Ben öyle yapacağım.”