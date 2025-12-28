2025'te Kıbrıs'ın kuzeyindeki iç siyasette neler yaşandı?

Kıbrıs Türk halkı, 19 Ekim’de altısı bağımsız toplam sekiz adayın yarıştığı seçimde, yüzde 62,76 destek alan Tufan Erhürman'ı KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclis’i Yeni Hizmet Binalarının yer aldığı 639 bin 475 metrekarelik Cumhuriyet Yerleşkesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle resmen hizmete açıldı.

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı S.C. ve Başbakanlık Müsteşarı H.C.’nin rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmaları yılın son aylarına damgasını vurdu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30’uncu Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan seçilen Sıla Usar İncirli, partinin ilk kadın genel başkanı oldu.

Güneşköy Trafo Merkezi’nde meydana gelen patlama nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

30 yıl sonra Avrupa’daki hayvanlarda yayılmaya başlayan Şap hastalığı 13 Aralık’ta İskele’ye bağlı Boğaziçi köyünde de tespit edildi. Veteriner Dairesi ülkedeki hayvanlarda aşılama başlattı.

Merkez üssü Baf olan 5.5 ve 5.4 büyüklüğündeki art arda iki deprem KKTC genelinde de hissedilirken, artçı sarsıntılarla korku yarattı.

Kıbrıs'ta ocak ayı son 50 yılın en yağışsız ayı olarak kayıtlara geçti ancak aralık ayında ülke genelinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Bazı bölgelerde evler, caddeler sular altında kaldı.

İsias Otel davasında adalet arayışı yıl boyunca sürdü. Otelin yıkılmasında kusuru bulunduğu belirtilen altı kamu görevlisinin yargılanmasına başlanırken, otel sahiplerine ‘bilinçli taksir’ suçundan verilen hapis cezalarına yönelik istinaf başvurusu i reddedildi.

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ndeki soruşturma kapsamında; üç sanık hapse mahkûm edildi, “sahte diploma” davasında ise bazı sanıkların yargı süreci başladı.

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık beraat etti.

Türkiye’de Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle KKTC’de bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Bu yıl trafikte 42 kişi yaşamını yitirdi. Polis Genel Müdürlüğü, 22 Kasım’da trafikte uyuşturucu etkisi altında araç kullanımını önlemek amacıyla yeni denetim uygulamasını devreye aldı. Şüpheli sürücülere yapılan alkol testinin ardından gerek görülürse uyuşturucu tespit kiti de uygulanmaya başladı.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirlerinin derlemesiyle 2025’in önemli olayları şöyle:

Erhürman, KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı oldu

Kıbrıs Türk halkı Cumhurbaşkanını seçmek için 19 Ekim’de sandık başına gitti. Altısı bağımsız, toplam sekiz adayın yarıştığı ve 141 bin 615 seçmenin oy kullanıldığı seçimde 87 bin 137 (yüzde 62,76) oy alan Tufan Erhürman, KKTC’nin 6’ncı Cumhurbaşkanı oldu. Seçime katılım oranı yüzde 64,87 oldu.

24 Ekim'de Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törenle yemin eden Cumhurbaşkanı Erhürman, görevi 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan devraldı.

İlk yurt dışı resmi ziyaretini 13 Kasım’da Ankara’ya yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki Cumhurbaşkanı baş başa görüştü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak basın toplantısı düzenledi.

639 bin 475 metrekarelik alanda kurulan “Cumhuriyet Yerleşkesi” törenle hizmete açıldı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2022 yılında inşasına başlanan ve 639 bin 475 metrekarelik bir alanı kapsayan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yeni Hizmet Binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi, 5 Mayıs’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katıldığı bir törenle resmen hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Yerleşkesi’nin Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolü, bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi binaları için temel atma töreni ise 10 Nisan’da düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi yeni binasına taşındı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyetin ilanı da dahil birçok tarihi ana tanıklık eden eski Meclis binasındaki son Genel Kurul toplantısını 29 Nisan’da yaptı. Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılmasının ardından Cumhuriyet Meclisi, 5 Mayıs’tan itibaren çalışmalarını yeni binasında sürdürmeye başladı.

Polis Örgütü (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşmeleri sırasında yaşanan nisap yetersizliği sonucu Meclis Genel Kurulu yasayı geçirmeden 30 Haziran’da tatile girdi ve yeni yasama yılına 1 Ekim’de yapılan törensel açılışla başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu rutin toplantılarının yanında yıl içerisinde iki olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. 17 Haziran’daki kapalı oturumda, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs sorunu konusundaki gelişmeler konusunda milletvekillerini bilgilendirerek, mülkiyet hakları ve hukuk düzenine yönelik Rum politikalarına karşı ortak tutum almaya çağırdı. 14 Ekim’de yeni yasama yılının ilk olağanüstü toplantısında ise, “Kıbrıs sorununda iki devletli çözüm” konusunda karar önerisi görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis'te onaylanan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükumeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti Arasında Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolü”ne ilişkin Onay Yasası'nı 2 Aralık'ta görüş alınmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez TEKNOFEST

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KKTC’de ilk kez düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde 1-4 Mayıs’ta Ercan Havalimanı Eski Terminali’nde düzenlenen 11.TEKNOFEST'i 225 bin kişi ziyaret etti.

Teknoloji yarışmalarının yanında uçuş gösterileri dahil olmak üzere birçok etkinliğin yer aldığı TEKNOFEST'in 4 Mayıs'taki KKTC Ödül Töreni’ne Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İSİAS davası ve adalet mücadelesi

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde yıkılan Adıyaman Grand İsias Otel’de hayatlarını kaybeden “Şampiyon Melekler” için ailelerin adalet arayışı bu yıl boyunca da devam etti.

Otelin yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılamasına 24 Nisan’da Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Mahkeme heyeti, üçüncü duruşmada davayı 19 Ocak 2026’ya erteledi.

24 Aralık 2024’te otel sahiplerine ‘bilinçli taksir’ suçundan verilen hapis cezalarına karşı yapılan istinaf başvurusu ise reddedildi.

Avrupa Birliği finansmanı ile UNDP, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Gazimağusa Türk Maarif Koleji bünyesinde inşa edilen Şampiyon Melekler Spor Kompleksi ise okul bünyesine kazandırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu oldu

Siyasi anlamda da hareketli bir yıl geçiren ülkede, Başbakan Ünal Üstel, kabinede değişikliğe gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 21 Ağustos'ta görevden alındı; yerine UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu atandı.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri oldu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim görevden alınarak yerine Ali Murat Başçeri atandı. Başçeri,4 Mart’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sunarak göreve başladı.

CTP’nin kadın ilk Genel Başkanı Sıla Usar İncirli

Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan CTP Genel Başkanlığı koltuğu için partinin 30’uncu Olağanüstü Kurultayı 30 Kasım’da yapıldı. Kurultayda, Erkut Şahali ve Asım Akansoy ile yarışan Sıla Usar İncirli, oyların yüzde 52,6'sını alarak genel başkan oldu.

Halkın Partisi (HP) 4’üncü Olağan Kongresi’nde Genel başkanlık için tek aday olan Kudret Özersay, yeniden genel başkan seçildi.

Serdar Denktaş’ın kuruculuğunda siyaset sahnesine çıkan Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM PARTİ) ise, resmi kuruluşunu tamamlayarak Kıbrıs Türk siyasetinde yerini aldı.

“Rüşvet” soruşturması

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı S.C., MİK personeli Y.A. ile Başbakanlık Müsteşarı H.C’nin tutuklanmaları da yıla damgasını vuran olaylardan oldu.

Soruşturma kapsamında “rüşvet alma, kamu görevlisinin iltimas karşılığı para alma ve görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla tutuklanan Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı S.C. ile MİK personeli Y.A. polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından ileride yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı. Başbakanlık Müsteşarı H.C. hakkında, “Suç Geliri Aklama, Rüşvet Alma, Rüşvet Teklif Etme, İrtikap, Rüşvet Talep Etme, Görevi Kötüye Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu ve Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu” suçlamalarında bulunuldu. H.C. de teminatlar serbest kaldı.

Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü tartışmaları...

Mart ayında çıkarılan "Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uygulanacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü" kamuoyunda tartışmalara ve sendikal eylem ile grevlere neden oldu.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, disiplin tüzüğündeki değişikliği konusunda Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.

Başbakan Ünal Üstel'in tüzüğü geri çekerek, Meclis’te temsil edilen siyasi partiler, öğretmen sendikaları ve Barolar Birliği temsilcileri ile yaptığı iki toplantının ardından, Bakanlar Kurulu 8 Nisan’da tüzüğü onayladı. Resmi Gazetede yayınlanan Tüzük aynı gün yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, tüzük uyarınca çıkarılan Lise Kademesinde Öğrencilerin İnançlarına Dayalı Kıyafet Kullanımıyla İlgili Usul ve Esaslar Genelgesi'ni yayımladı.

Tüzüğe karşı öğretmen sendikaları ve örgütler iki kez büyük eylem düzenledi. 14 Nisan'da Meclis önünde eylem ateşi yakıldı. Sendikalar tam gün greve gitti

Öğretmen sendikalarının, Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe karşı Anayasa Mahkemesi’ne açtığı davada karar 25 Eylül’de açıklandı. Mahkeme, Disiplin Tüzüğü'nde yapılan değişikliği iptal etti.

Mahkemeler ve yargı süreçleri... KSTÜ davasında üç sanığa hapislik

Mahkemelerde yıl boyunca kamuoyunun yakından takip ettiği davalar görüldü.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) 2024 Şubat ayında başlayan soruşturma kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz 15 yıl, uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard 6 yıl ve asistan Berke Özbek 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Aynı üniversitedeki soruşturma kapsamında tutuklanan KSTÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve eski bakan, milletvekili K.D., 7 Mart’ta Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Geçen yıl mart ayında sahte diploma aldığı gerekçesiyle tutuklanıp ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan dönemin Gazimağusa Polis Müdürü M.B.S ise, Güzelyurt’ta görülen ilk tahkikat duruşmasının ardından 18 Mart’ta ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Ayrıca, “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan F.Ü’nün de yargı süreci, 1 Aralık’ta Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak başladı.

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan müteahhit H.T ile iş insanı U.T. ile Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Binboğa Yem) eski yönetim kurulu üyelerinden H.Ş., S.K., Ş.Ş., A.D. ve M.U., ileride yargılanmak üzere teminatla serbest kaldı.

Girne'de çalıştığı iş yerinde "yetkisi olmadığı halde iş yerine gelen kişiler için hazırladığı 9 adet vekaletnameyi mühürleyip, imzalamak suretiyle sahtelemekle" suçlanan Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi zanlı A.T’de, çıkarıldığı mahkemece teminatla serbest bırakıldı.

“Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla 19 Temmuz'da tutuklanan ancak daha sonra tutuksuz yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık G.G. (E), A.K (E), A.K. (K), N.G. (K) ve A.L. (E), 7 Kasım’da Lefkoşa Askeri Mahkeme'de yargılandıkları tüm davalardan beraat etti.

Ayrıca İskele Kaza Mahkemesi’nde görülen başka davadan yargılanan beş sanıktan dördü, aleyhlerine getiren suçlamaların geri çekilmesi nedeniyle serbest kaldı. Diğer sanık Annie Kiprianu (K) ise yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.

Sosyal medyada yer alan yazısı nedeniyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Gazeteci, Yazar Ali Kişmir'in Anayasa Mahkemesi'nde devam eden davası, karar için süresiz ertelendi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eylemlerde “22 öğretmenin polisi darp ettiği” iddiasıyla açılan davanın 14’üncü duruşması, 1 Aralık’ta görülürken, savcının davanın geri çekildiğini açıklamasıyla dosya kapatıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yıl dönümü törenlerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda yetkili ve davetli katıldı. Kutlamalar kapsamında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temeli atıldı ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları’nın açılışı gerçekleştirildi.

KKTC’nin kuruluşunun 42’nci yıldönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez katıldı. Törende, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

Güneşköy’de trafo patladı, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı

Güneşköy Trafo Merkezi’nde, 8 Ağustos’ta kesicideki arızadan dolayı bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama ve yangın etkisi ile ülkedeki elektrik enerji sistemi otomatik olarak devre dışı kaldı. Ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Depremler endişe yarattı

Yılın son aylarında merkez üssü Baf olan 5.5 ve 5.4 büyüklüğündeki iki deprem meydana geldi. KKTC genelinde hissedilen depremler ve artçı sarsıntılar endişe yarattı.

Ocak son 50 yılın en yağışsız ayı olurken, aralıkta yağışlar sele neden oldu

KKTC’de ocak ayı son 50 yılın en yağışsız ayı olurken, aralık ayında şiddetli yağışlar bazı bölgelerde su taşkınlarına neden oldu yollar kapandı, ev ve işyerini su bastı, eğitime bir gün ara verildi.

Sağanak yağışlarla Gönyeli Barajı ile Kanlıköy Göleti'nin taşmasına yol açarken, Beşparmak Dağlarından gelen yağmur suları dere seviyelerini yükseltti. Su baskınları nedeniyle evlerde ve arabalarda mahsur kalan vatandaşlar İtfaiye, belediye ve Sivil Savunma ekiplerince kurtarıldı. Birçok kişi otellere ve öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinden geçen derede taşma riski bulunduğundan, taşkına karşı bent yapıldı.

Meteoroloji Dairesi verilerine göre, metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı 232 kg ile Beylerbeyi’nde kaydedildi. Yağış miktarları Selvilitepe’de 202, Kozanköy’de 158, Gönyeli’de 140 ve Boğaz’da 138 kg olarak ölçüldü. Yağışlardan Lefkoşa ve Girne başta olmak üzere Dikmen, Akçiçek, Alemdağ ve Kozanköy de etkilendi.

Tatbikatlar

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2025 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın kara safhası, 24 Haziran’da

basın brifinginin ardından Girne 101 Evler bölgesinde icra edildi. Bir gün sonra Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla 27 Haziran’da ise Gazimağusa’da Sığınak Tatbikatı düzenlendi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla icra edilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı" kapsamında ise "Seçkin Gözlemci Günü" düzenlendi.

Koop-Sen’de dokuz gün süren grev ve eylem

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), çalışanların maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Kooperatifi’nde 12 Ağustos’ta süresiz greve gitti.

Dokuz gün süren grev ve eylemler kapsamında sendika üyeleri, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü binasında müdür ve yönetim kurulu başkanının odasına girerek eylem yaptı. Eylemlerini Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı önüne de taşıyan sendika; bakanlık binasına yumurta attı, bahçeye ise hellim suyu döktü. Grev, Başbakanlık’ta yapılan görüşmenin ardından sona erdi.

Dipkarpaz'daki yaban eşeklerinin öldürülmesi…

Dipkarpaz bölgesinde14 yaban eşeğinin öldürülmesi de yılın üzücü olayları arasında yer aldı ve tepkiye neden oldu. Polis soruşturma başlatırken, yapılan otopside eşeklerin av tüfeği fişeğiyle öldürüldüğü tespit edildi, dört kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında zanlılardan biri serbest kalırken, üçü tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

KKTC’de bir günlük yas…

Türkiye’de Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında,78 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle KKTC’de 22 Ocak’ta bir günlük ulusal yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirildi.

TC-KKTC Mali İşbirliği

"2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” 21 Mart’ta imzalandı. Anlaşmaya TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakan Ünal Üstel imza koydu.

Selimiye

Kıbrıs'ın kültürel mirasın en önemli simgelerinden biri kabul edilen Selimiye Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 8 Mayıs’ta düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Projeler

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında Mayıs 2023'te imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan “KKTC Toplu Taşıma Master Planı” projesi 2 Temmuz’da basına tanıtıldı.

Güzelyurt Yeni Sosyal Konutları’nın temel atma töreni 28 Mart’ta yapıldı. Proje kapsamında iki bloktan oluşacak toplam 35 daire ve 42 araçlık otopark alanın yapılacağı belirtildi.

"KKTC Toplu Taşıma Master Planı" projesi, 2 Temmuz’da basına tanıtıldı.

Devlet koruması altındaki çocuklara ev ortamında yaşamlarını sürdürme imkânı sağlamak amacıyla Haspolat'ta oluşturulan Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri, hizmete girdi.

AdaKıbrıs Projesi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) işbirliğinde yapılan "AdaKıbrıs’ta Turizm Buluşması" organizasyonu 16 Nisan’da basın toplantısı ile açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin Türkiye’de tanıtılması amacıyla hayata geçirilen “AdaKıbrıs” projesinin lansmanı 16 Mayıs'ta İstanbul’da, daha sonra da Londra’da yapıldı.

KKTC, Türk Hava Yolları (THY) ve AJet arasında 7 Temmuz'da "Ada Kıbrıs" projesi kapsamında bilet ücretlerinin düşürülmesi ve yeni uçuş düzenlemelerini içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2034 KKTC Turizm Master Planı'nın tanıtımı 25 Nisan’da yapıldı.

“E-Devlet Mobil Uygulaması Lansmanı” yapıldı

E-Devlet Mobil Uygulaması Lansmanı, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla 23 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

e-Devlet Mobil Uygulaması ile, doktor randevusu alınabilecek, vergi ve fatura işlemlerinin takibi ile ödemesi yapılabilecek, sosyal güvenlik ve emeklilik işlemlerine erişilebilecek. Doğum ve ölüm belgelerine uygulama ile erişilebilecek, belge doğrulama işlemleri daha hızlı bir şekilde yapılabilecek, seçmen kütüğü bilgileri sorgulanabilecek, askerlik durumu, sevk ve erteleme ile ilgili bilgilere erişebilecek.

“Fiber Dönüşüm Protokolü”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında “Fiber Dönüşüm Protokolü” 11 Temmuz’da imzalandı.

KKTC’nin fiber optik altyapısını geliştirmek ve fiber kablolar üzerinden sunulan hizmetleri hanelere ve işletmelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilecek proje için protokole, Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza koydu.

Göç Yönetim ve Deprem İzleme Merkezleri açıldı

İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetimi Merkezi (Düzensiz Göçle Mücadele), 29 Mayısta düzenlenen törenle açıldı. Törende, Göç Yönetim Merkezi'nde görev yapacak 6 mobil araç teslim alındı. Açılış sonrası KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “Güvenlik İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

Lefkoşa Sanayi bölgesinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla 2 Ağustos’ta hizmete açıldı.

Türkiye PGM’ye 29 araç hibe etti

Polis Genel Müdürlüğü’nde 2 Ağustos'ta gerçekleştirilen “Türkiye- KKTC Polis Hizmet Araçları Teslim Töreni”nde, 5'i itfaiye ve 24’ü de salon, pick-up ve SUV tipi olmak üzere 29 araç Türkiye tarafından PGM’ye hibe edildi.

Sağlıktaki gelişmeler

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ise 24 Ocak’ta, 27 yaşındaki bir erkek hastaya epilepsi (sara hastalığı) pili (Vagal Sinir Stimülasyonu- VNS) ameliyatı yapılarak, bir ilk gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin (KEİ) katkılarıyla yapımı tamamlanan Yeni Maraş Sağlık Merkezi, 28 Temmuz’da açıldı.

Yenilenen Lapta Sağlık Merkezi 12 Ağustos’ta ve Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi de18 Ağustos’ta hizmete girdi.

Taksim Stadı ışıklandırıldı

Başkent Lefkoşa'da geçmişin derin izlerini ve sporun ruhunu taşıyan tarihi Taksim Stadı 2023'te yeniden kullanıma açılmasının ardından 13 Mart’tan itibaren geceleri de kullanılabilmesi için ışıklandırıldı. TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, Çetinkaya Taksim Sahası’nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Asgari ücret...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 17 Ocak’ta yaptığı toplantıda yılın ilk asgari ücretini aylık brüt 43 bin 469 TL, net 37 bin 818 TL olarak belirledi. İtirazlar üzerine komisyon yeniden toplandı ancak rakamlarda değişiklik yapılmadı. 2025 yılının ikinci asgari ücreti ise Temmuz ayında brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 olarak belirlendi.

2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 26 Aralık’ta toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan herhangi bir karar çıkmadı.

Boğaziçi’nde hayvanlarda Şap hastalığı…

30 yıl sonra Avrupa’da yayılmaya başlayan hayvanlarda görülen Şap hastalığı 13 Aralık’ta İskele’ye bağlı Boğaziçi köyünde de tespit edildi.

Hastalığın tespit edilmesi ülkede kaygı yaratırken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı hastalığın yayılmasını önlemek ve üreticiyi korumak amacıyla kapsamlı bir mücadele süreci başlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hastalık için 500 bin doz şap aşısının ülkeye getirileceğini açıklarken, bu çerçevede Bakanlığa bağlı Veteriner Dairesi tarafından 313 işletmede toplam 35 bin 702 hayvanın aşılandığını bildirdi.

Süreç kapsamında belediyeler de sorumluluk alanlarında hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler aldı.

Starlink uydu kullanımı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Kasım ayında Starlink ve benzeri uydu haberleşme terminallerinin KKTC’de yetkilendirme tamamlanana kadar ithal edilemeyeceğini ve kullanılmasının yasaya aykırı olduğunu duyurdu.

Öğrenci otobüsü kaza yaptı

Yenierenköy’de 14 Mayıs’ta öğrencileri taşıyan okul otobüsü devrildi. Kaza sonucu biri otobüs şoförü ve 28'i öğrenci olmak üzere toplam 29 kişi yaralandı.

Savaşan ve heyeti İran’da mahsur kaldı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na katılmak üzere resmi davetli olarak İran’da bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyet, İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Tahran’da bir süre mahsur kalmalarının ardından 15 Haziran’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne döndü.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, KKTC vatandaşı oldu

Bakanlar Kurulu, aldığı kararla Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ı vatandaşlığa kabul etti.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda bu yıl, KKTC’deki üniversitelere 11 bin 587 öğrenci yerleşti.

Kıbrıs’ın kuzeyinden Türkiye’ye ilk granül lastik ihracatı

Çevre Koruma Dairesi’nin yetkilendirdiği Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd., KKTC’den Türkiye’ye ilk granül lastik ihracatını şubat ayında gerçekleştirdi.

Vefat edenler…

Geride kalan2025 yılında KKTC’de siyaset, basın, iş dünyası ve sanat alanlarında toplumun hafızasında izler bırakmış birçok isim hayatını kaybetti.

Bu isimler arasında, Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapan eski başkan yardımcılarından ve milletvekillerinden Sait Güven ve Cumhuriyet Meclisi kurucu üyesi, eski bakan, milletvekili ve öğretim üyesi Mehmet Altınay da vardı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) ve Kıbrıs Türk basınına 37 yıl hizmet veren gazeteci, sivil toplum gönüllüsü Perihan Aziz de 20 Ocak’ta yaşamını yitirdi. TAK'ta müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği de yapan Aziz için TAK binası önünde tören düzenlendi.

İş insanı Asil Nadir de tedavi gördüğü hastanede şubat ayında hayata veda etti.

Konser vermek amacıyla KKTC'de bulunan sanatçı Volkan Konak ise, 31 Mart’ta sahnede rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nisan’da ise 1974 Barış Harekâtı sırasında TCG Kocatepe gemisinde şehit düşen Kıbrıslı Türk Teğmen Caner Gönyeli’nin vefat eden eşi Nükhet Gönyeli son yolculuğuna uğurlandı.

Mayıs ayında Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair, gazeteci, emekli öğretmen ve kadın hakları savunucusu Neriman Cahit, Ağustos’ta ise BRTK eski Yönetim Kurulu Başkanı, Sıla 4 Grubu üyesi, yazar Erdinç Gündüz, hayatını kaybetti.

Ekim ayında Kıbrıs Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak uzun yıllar hizmet veren, halk bilimi adına öncü katkılarıyla tanınan, Türk Maarif Koleji kurucularından, yazar, şair Mahmut İslamoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Yılın son ayında ise, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucularından, baş yönetmen ve tiyatrocu Hilmi Özen 81 yaşında hayata veda etti.

Haber: Mehmet Kara- Arda Mercan

Fotoğraflar: Erol Uysal- Süleyman Önal- Timuçin Yıldırım