6 ayda 23 ölüm

Ebru OSMAN

Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan trafik kazaları, toplumun en derin yaralarından biri haline geldi.

2025 yılının ocak ayında yaşanan 8 ölümlü trafik kazasıyla başlayan kara tablo, yılın ilk altı ayında hız kesmeden devam etti. Artan kazalar, toplumun en derin yaralarından biri haline gelirken, hükümetin trafik güvenliği konusunda acil ve kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz gün Girne-Alsancak yolunda 81 yaşındaki Fuat Zorali’nin trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmesiyle Kıbrıs’ın kuzeyindeki ölümlü trafik kaza sayısı 23’e yükseldi.

YENİDÜZEN’in polis kayıtlarından elde ettiği bilgilere göre, 2025 yılı içinde meydana gelen 21 trafik kazasında 23 kişi yaşamını yitirdi. Bu verilere, kalp krizine bağlı ölümler ile adli soruşturması devam eden vakalar dahil edilmedi.

2025’in ilk yarısında en fazla ocak ve mart aylarında ölümlü trafik kazaları yaşandı, ocak ayında 8 kişi, mart ayında ise 7 kişi trafikte hayatını kaybetti. Ölümle neticelenen 23 trafik kazasının 5’inin motosiklet sürücüsü, 3’ünün ise yaya olduğu gözlemlendi.

2025’in haziran ayı sonu itibarıyla 14,5 yılda trafikte yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 500’e ulaştı.

Politis gazetesinin verilerine göre, Kıbrıs’ın güneyinde 2025 yılının başından 16 Haziran’a kadar trafik kazalarında 18 kişi hayatını kaybetti. Buna karşılık, kuzeydeki ölümlü trafik kazası oranı güneye göre yüzde 27,77 daha yüksek olduğu gözlemlendi. Bu fark, kuzeyde trafik güvenliği konusunda acil ve etkili önlemler alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Kalp krizine bağlı ölümler ile adli soruşturması devam eden vakalar dahil edilmedi

YENİDÜZEN’in polis kayıtlarından elde ettiği bilgilere göre, 2025 yılı içinde meydana gelen 21 trafik kazasında 23 kişi yaşamını yitirdi. Bu verilere, kalp krizine bağlı ölümler ile adli soruşturması devam eden vakalar dahil edilmedi.

Bu kapsamda, 16 Mart’ta yaşanan kazada hayatını kaybeden 64 yaşındaki Mehmet Luman’ın otopsi sonucunda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendiği için, bu olay istatistiklere yansıtılmadı.

Benzer şekilde, 4 Mayıs’ta park halindeki aracının kayalıklara yuvarlanması sonucu ölü bulunan 21 yaşındaki Kemal Yılmaz Özatlı’nın olayıyla ilgili soruşturma sürüyor. 5 Haziran’da kaza yaparak olay yerinde yaşamını yitiren 58 yaşındaki Argun Tünay’ın ölümüne ilişkin soruşturma da henüz tamamlanmadığı için veriler arasında yer almadı.

En çok ölüm ocak ve mart aylarında…

2025’in ölümlü kazalar tablosunda en çok ölümlerin ocak ve mart ayında gerçekleştiği görüldü. Ocak ayında 7 trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybederken, mart ayında ise 7 kazada 7 kişi trafikte hayatını kaybetti.

23 ölümden 5’i motosiklet sürücüsü, 3’ü yaya

6 ay içerisinde meydana gelen 23 ölümlü trafik kazasında 5 tanesi motosiklet sürücüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 3 ölümlü kazanın ise yaya olduğu gözlemlendi. Geriye kalan 15 ölüm ise araç veya yolcu olarak kayıtlara geçti.

Güney’de 6 ayda 18 ölüm

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs’ın güneyinde 2025 yılının başından 16 Haziran’a kadar olan sürede toplam 18 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bu süreçte kuzeyde trafikten kaynaklı ölümlerin, güneye kıyasla yüzde 27,77 oranında daha fazla olduğu gözlemlendi.

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6 ayda meydana gelen ölümlü kazaların listesi:

Ocak ayında 8 kişi hayatını kaybetti

10 Ocak – Taşpınar-Bostancı Anayolu:

68 yaşındaki traktör sürücüsü Salih Özgünalp, direksiyon hakimiyetini kaybederek geçirdiği kazada yaşamını yitirmişti.

13 Ocak – Ercan-İskele Anayolu:

73 yaşındaki motosiklet sürücüsü İlmiza Yiğit, kavşaktan ana yola dikkatsizce çıkarken kamyonla çarpışmış, hayatını kaybetmişti.

13 Ocak – Çayırova-Büyükkonuk Anayolu:

50 yaşındaki Atlen Ekren, köprü başlangıcındaki beton sete çarparak hayatını kaybetmişti.

14 Ocak (ölüm 16 Ocak) – Çamlıbel-Yılmazköy Yolu:

Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan 81 yaşındaki Özenç Sarp, çarpışmada ağır yaralanıp 2 gün sonra yaşamını yitirmişti.

16 Ocak – Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu (Demirhan):

27 yaşındaki Furkat Bazarow, takla atan araçta yaşamını yitirmişti. Aracı kullanan sürücünün alkollü olduğu ortaya çıkmıştı.

17 Ocak – Ağırdağ-Girne Yolu (Boğazköy):

41 yaşındaki Mehtap Kanal ve 12 yaşındaki kızı Ecrin Başbınar, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpmıştı. Kaza sonucu anne ve kızı hayatını kaybetmişti.

28 Ocak – Girne:

84 yaşındaki Ahmet Akı, motosikletiyle arabaya çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Şubat 2025 – 3 kişi hayatını kaybetti

9 Şubat– Lefkoşa Güzelyurt:

Lefkoşa Güzelyurt anayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Ahmet Can Kepenek, süratli bir aracın çarpması sonucu olay yerine hayatını kaybetmişti.

12 Şubat – Balıkesir:

65 yaşındaki Hamiyet Görgü, ağaca çarpmasıyla olay yerinde yaşamını yitirmişti.

18 Şubat – Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu:

32 yaşında yaya olarak bulunan Buğra Kılıç’a araç çarpmış, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Mart 2025 – 7 kişi hayatını kaybetti

16 Mart – Girne:

59 yaşındaki Hayati Özok, kaldırıma ve taş duvara çarptığı kazada hayatını kaybetmişti.

18 Mart – Yenierenköy:

23 yaşındaki sürücü Umut Göksal, çarpışma sonucu arabasıyla takla atmış, olay yerinde hayata gözlerini yummuştu.

18 Mart – Girne:

48 yaşındaki yaya Ogün Aldemir, karşıdan karşıya geçerken arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

23 Mart (ölüm 27 Mart) – Küçük Erenköy-Tatlısu Anayolu:

29 yaşındaki Walter Tawanda Chari, çarpışma sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 4 gün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

28 Mart (ölüm 6 Nisan) – Esentepe:

44 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Kemal Batıbeniz, virajda devrilip ağır yaralandıktan sonra 9 gün yoğun bakımda kalmıştı. Batıbeniz 6 Nisan’da yaşamını yitirmişti.

29 Mart – Lefke-Güzelyurt Anayolu:

22 yaşındaki Berat Tunç, bordür taşlarına çarpıp takla atmış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Nisan 2025 – 3 kişi hayatını kaybetti

22 Nisan – Girne-Değirmenlik Anayolu:

67 yaşındaki Ali Mustafa ve 27 yaşındaki Raja Sharıq Amin, araçlarının otobüsle çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişlerdi.

23 Nisan – Minareliköy:

35 yaşındaki Ali Minnoş, motosikletin kontrolünü kaybedip duvara çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Mayıs 2025 – 1 kişi hayatını kaybetti

17 Mayıs – Pınarbaşı:

25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rıfat Gezici, karşı yönden gelen aracın dönüş yapması sonucu çarpışarak hayatını kaybetmişti.

Haziran 2025 – 2 kişi hayatını kaybetti

7 Haziran (kaza 30 Mayıs) – Çatalköy:

48 yaşındaki motosiklet sürücüsü Orhan Korkmaz, araçla çarpıştıktan sonra hastanede yaşamını yitirmişti.

26 Haziran – Girne-Alsancak Anayolu:

81 yaşındaki Fuat Zorali, kaldırıma çarpıp 3 metre derinliğinde dere yatağına düşerek takla atarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.

2011’den bu yana 500 ölüm!

YENİDÜZEN’in ‘ölümlü trafik kazaları’ arşivlerinden derlediği bilgilere göre, 2011 yılından 2025 yılının haziran ayına kadar olan sürede, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 500’e ulaştı.

2011 yılından bu yana trafikte meydana gelen ölümlerde, geçtiğimiz 2024 yılı rekor sayıya ulaşarak 50’yi buldu.

18 Ocak 2025 tarihinden bu yana ise trafik kazalarındaki ölüm oranlarının yüzde 3,30 arttığı görüldü.

Trafik kazalarında yıllara göre dağılım şöyle:

2011 yılı: 42 kişi

2012 yılı: 24 kişi

2013 yılı: 49 kişi

2014 yılı: 29 kişi

2015 yılı: 28 kişi

2016 yılı: 36 kişi

2017 yılı: 37 kişi

2018 yılı: 24 kişi

2019 yılı: 29 kişi

2020 yılı: 27 kişi

2021 yılı 33 kişi

2022 yılı: 21 kişi

2023 yılı: 48 kişi

2024 yılı: 50 kişi

2025: 6 ayda 23 kişi