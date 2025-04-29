“2025 yılı mali ve ülke ekonomisi açısından ciddi anlamda SOS vermektedir”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Bugün Meclis çatısı altında son konuşmaları yaptıklarını kaydeden Uluçay, uzun bir zamandır bu binada çalışmalarını ve görüşlerini ortaya koyduklarını kaydetti.

Ülkenin, coğrafyanın ve dünyanın içerisindeki sıkıntıların ekonomik ve siyaseten kendilerini derinden etkilediğini dile getiren Uluçay, “Öyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ki, kendi iç siyasetimizde karşı karşıya kaldığımız ve canımızı sıkan birçok konu varken bile aslında gözümüz kulağımız haberlerde oluyor ve dünyada ne olup ne bittiğini takip etmek durumunda kalıyoruz.” dedi.

Ciddi anlamda bir endişe taşıdıkları için bunu yaptıklarını kaydeden Uluçay, endişenin kaynağının hem ekonomik hem de siyasi olduğunu dile getirdi.

“Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump sonrasında ortaya çıkarttığı ticaret savaşlarının ve gelişmiş ülkeler arasında oluşturulan gümrük duvarlarının yarattığı huzursuzluk ve serbest ticaret hacmine dönük ortaya çıkardığı olumsuzluklar, sadece büyük ekonomileri değil aynı zamanda gelişmekte olan ve az gelişmiş ekonomileri de etkilemektedir.” ifadelerine yer veren Uluçay, Trump'ın geldiği günden itibaren ortaya çıkan tabloya değindi.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ekonomik ve siyasi gelişmelere değinen Uluçay, “19 Mart sonrasında 700 baz puanlık sıkılaştırma ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gecelik faizleri %42'den %49'a çıkarmıştır.” dedi.

Uluçay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) temasları sonucu UEFA’nın İstanbul Temsilciliği’nin açıldığına ve bu açılışa UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve aynı zamanda diğer ülkelerin federasyon başkanları ile KOP Başkanı Yorgos Koumas’ın da davetli olarak katıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu gerçekten ülkemiz açısından önemli çünkü spor ambargosu altında gençlerimizin motivasyonunu artırmaya çalışırken, Kıbrıs Türk halkı olarak kulüplerde yöneticilik yapan vefakar ve özverili insanlar olarak ve futbol akademilerinde küçük yaşlardan 20’li yaşlara kadar çocuklarının sportif anlamda gelişmelerine fırsat yaratan ailelerin bekledikleri motivasyon olarak bu bizler için önemli… Çünkü biz de yana yana bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bekliyoruz. Ülkemizin politik sorunu çözülmeden de spor ambargosu altında yaşayan bu gençlerimizin, bu çocuklarımızın, en azından bundan sonraki süreçte, uluslararası bireysel ve takım sporlarında Kıbrıs Türk kimliği ile yarışmalara katılabilecekleri bir ortamı özlüyoruz, ısrarla istiyoruz ve talep ediyoruz. Bunu da buradan, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yaparak duyurmak istiyoruz.”

Uluçay, geçen günlerde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Norveç Dışişleri Bakanı Espen Eide’nin gerçekleştirdiği görüşmede Kıbrıs konusunun ve Orta Asya devletlerinin Kıbrıs bağlamında attıkları adımların da gündeme geldiğini belirtti.

Uluçay, basında yer alan, “Türkiye'deki limanların, iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Rum gemilerine açılacağına" dair iddialara da işaret ederek, “Böyle bir gelişme olması halinde Kıbrıs Türk halkının lehine dönük nasıl bir hamle yapılacağı hususu da elbette hepimiz için önemli bir hale geliyor.” dedi.

Geçen hafta Yunanistan’ın, Ege'deki su altı elektrik kablosu projesini yeniden başlatacağı yönündeki haberlere de değinen Uluçay, tüm bu gelişmelerin Kıbrıs Türk halkını da yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Uluçay, ülkede artan enflasyonun satın alma gücünü olumsuz şekilde etkilediğini de ifade ederek, “KKTC’nin elindeki ekonomik olanakları daha rasyonel bir şekilde değerlendirilmelidir” dedi.

Uluçay, “2025 yılı mali açıdan ve ülke ekonomisi açısından ciddi anlamda SOS vermektedir.” diyerek, Kıbrıs Türk halkının yararına oluşabilecek bazı hususların ön plana alınması gerektiğini söyledi.

Uluçay ayrıca, yeni bir Meclis binasına geçiş yapılacağına da işaret ederek, “Bu süreçte milletvekillerinden çok Meclis personeline büyük bir görev düşüyor. Yerleşmenin tamamlanması belli bir süreç alacak. Meclis personelinin bu konudaki titiz çalışmaları zaman içerisinde yerli yerine oturacak.” diyerek, Meclis personeline çalışmalarında başarılar diledi.