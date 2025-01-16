"2025, kötü parantezi kapatmanın yılı olacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, 25. Olağan Kongresi’ni dün akşam gerçekleştirdi ve başkanlık görevini yürüten Oktay Kayalp üyelerin desteğiyle yeniden bu göreve seçildi. Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam etti, ardından organların tanıtımına geçildi ve kongre sona erdi. Kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp konuşma yaptı. Kongreye Genel Sekreter Asım Akansoy, Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren siyasi partiler AKEL ile VOLT’tan da temsilciler kongreye katılarak konuşma gerçekleştirdi. CTP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Ahmet İlktaç, Erhun Şahali, Ersun Aytaç, Halide Dalokay, Hasan Can Sermet, Hasan Öztaş, Hüseyin Aranır, Mine Karaca, Mügen Evram, Veli Tepe. İlçe Disiplin Kurulu Üyeleri: Ahmet Şafak İlktaç, Ayşegül Sakallı, Haluk Özüşen, Hüseyin Manik, Mustafa Toto.

Erhürman: CTP, ülkeyi yönetmeye yazgılıdır

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Mağusa İlçesi 25. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, geçmişe dair değerlendirmelerde bulunurken, 2025 yılına ilişkin hedef ve beklentilere dikkat çekti. Erhürman, konuşmasına Mağusa’da bulunmanın kendisine verdiği özel hisleri dile getirerek başladı ve şampiyon melekleri anarak, onları asla unutmayacaklarını vurguladı. “Maalesef Mağusa dediğimizde önce bir susar ve onları anarız” ifadelerini kullandı. 2024 yılını geride bıraktıklarını hatırlatan Erhürman, bu yılın toplumsal açıdan karanlık bir dönem olarak hatırlanacağını ifade etti. Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin sorumluluk almadığını belirten Erhürman, “2024 kendiliğinden kötü olmadı, yönetimin umursamazlığı bu sorunları büyüttü” dedi. 2025 yılını ise “kötü parantezi kapatmanın yılı” olarak tanımlayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının geleceğine dair umutlarını tazelediklerini belirtti. Erhürman, “CTP sadece iddialı değil, bu halk için yönetmeye yazgılıdır” dedi. CTP’nin yalnızca seçim kazanmak için değil, insan onuruna yaraşır bir hayat sunmak için mücadele ettiğini vurguladı. Tufan Erhürman, CTP’nin toplumun her kesimine ulaşma sorumluluğu taşıdığını belirtti. “Bu mücadele artık bir varoluş mücadelesidir” ifadelerini kullanan Erhürman, birlik ve dayanışma çağrısı yaptı: “Ya hep beraber ya hiçbirimiz.” CTP’nin 54 yıllık birikimine değinen Erhürman, “Bu ada üzerinde sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğimize inanıyoruz. Çözümsüzlük, çözüm değildir” dedi. Erhürman, konuşmasını şu çağrıyla tamamladı: “Umut vardır, biz halkız, bir varız. 2025, CTP’nin en çok çalıştığı yıl olacak ve bu kötü parantezi hep birlikte kapatacağız.”

Kayalp: Denenmemiş tek yönetim, CTP’nin tek başına iktidarıdır

Kayalp, 3 Ağustos 2022’de göreve gelen ve yaklaşık 2,5 yıl boyunca görev yapan ilçe yönetimi ve disiplin kurulu üyelerine teşekkür ederek, pandemi sonrası dönemde gösterdikleri özverili çalışmalara dikkat çekti. “Halkımıza sahip çıktık ve parti örgütümüzün motivasyonunu artırmak için yoğun çaba harcadık” diyen Kayalp, bu süreçte çoğunluğu gençlerden oluşan 254 yeni üyeyle partinin gücünü artırdıklarını belirtti. 6 Şubat depremi sonrasında Mağusa İlçesi olarak moral ve destek konusunda aktif rol oynadıklarını ifade eden Kayalp, “Ülkemiz ve Mağusa büyük bir travma yaşadı. Bu zor günlerde halkımızın yanında olduk” dedi. 2022 yerel seçimlerinde elde edilen başarıya değinen Kayalp, “Partimiz Mağusa Belediyesi’ni geri kazanarak ve Mesarya Belediyesi’ni alarak önemli bir başarıya imza attı” dedi. Ancak Geçitkale Belediyesi’nin kaybedildiğine de dikkat çeken Kayalp, yerel yönetimlerde CTP’nin örnek gösterilen bir marka olduğunu vurguladı. Oktay Kayalp, CTP’nin temel hedefinin tek başına iktidar olduğunu belirterek, “Denenmemiş tek yönetim, CTP’nin tek başına iktidarıdır. 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci kez zafer kazanacağız. Bu yolda en büyük hedefimiz Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanı yapmaktır” ifadelerini kullandı. Kayalp, parti olarak örgütsel eksiklikleri tespit ettiklerini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “50 yıldır uğraş verdiğimiz ülkemizin birleşmesi mücadelesinde tek yol, CTP’nin iktidarı ve Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığıdır. Bu hedefe başarıyla ulaşacağız” dedi. CTP Mağusa İlçesi’nin yeni dönemde de aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğini belirten Kayalp, altı belediyenin de kazanılması için kararlılıkla yola çıkacaklarını ifade etti.