2024’ü Bellapais Manastırı’nda Yeni Yıl Konseri ile uğurlamaya ne dersiniz?

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yoğun geçen konserler ve festivaller sonrasında 2024 yılını da çok keyifli bir müzik etkinliği ile uğurlamaya hazırlanıyor. Klasik ve modern bestecilerin en keyifli klasik şarkıları, sevilen Christmas ve Yeni Yıl müzikleriyle dolu Yeni Yıl Konseri 28 Aralık 2024 Cumartesi saat 19.00’da Bellapais Manastırı’nın büyüleyici atmosferinde yer alacak.

BİLETLER (600 TL): Deniz Plazalar,Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, Bellapais Gardens, Kybele ve Konser Girişi

Online Bilet: Gisekibris.com

Ayrıntılı bilgi: 0542 852 23 85 & 0533 870 05 93

Yeni Yıl Konseri Sanatçı Listesi

Maria SEMOCHKINA, soprano,Oksana DONIKA, mezzosoprano,Ekaterina STERN, viyolin

Nadezda KAMENEVA, piyano, Susanna ORCHAN, çello, Irina AKKOK, piyano,Elena STERN, piyano & CAESAR CHOIR (ŞEF: Aksana TSEPLIAKOVA)

PROGRAM

Gruber Silent night

Martin Have yourself a little Merry Christmas

Viardot Die Sterne (The Stars)

Gounod Juliette's waltz "Romeo et Juliette"

Offenbach Barcarolle 'Les Contes d'Hofman'

Bartok 3 Romanian Folk Dances

Glinka/Wilboa The Magic Dream

Leoncavallo Stridono lassú 'I Pagliacci'

Strauss Toast of Orlovsky 'Die Fledermaus'

Carol of the Bells

Jingle Bells

Christmas Tree

Hallelujah

Dillirga

White Christmas

Last Christmas