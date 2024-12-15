2024’ü Bellapais Manastırı’nda Yeni Yıl Konseri ile uğurlamaya ne dersiniz?
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yoğun geçen konserler ve festivaller sonrasında 2024 yılını da çok keyifli bir müzik etkinliği ile uğurlamaya hazırlanıyor.
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yoğun geçen konserler ve festivaller sonrasında 2024 yılını da çok keyifli bir müzik etkinliği ile uğurlamaya hazırlanıyor. Klasik ve modern bestecilerin en keyifli klasik şarkıları, sevilen Christmas ve Yeni Yıl müzikleriyle dolu Yeni Yıl Konseri 28 Aralık 2024 Cumartesi saat 19.00’da Bellapais Manastırı’nın büyüleyici atmosferinde yer alacak.
BİLETLER (600 TL): Deniz Plazalar,Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, Bellapais Gardens, Kybele ve Konser Girişi
Online Bilet: Gisekibris.com
Ayrıntılı bilgi: 0542 852 23 85 & 0533 870 05 93
Yeni Yıl Konseri Sanatçı Listesi
Maria SEMOCHKINA, soprano,Oksana DONIKA, mezzosoprano,Ekaterina STERN, viyolin
Nadezda KAMENEVA, piyano, Susanna ORCHAN, çello, Irina AKKOK, piyano,Elena STERN, piyano & CAESAR CHOIR (ŞEF: Aksana TSEPLIAKOVA)
PROGRAM
Gruber Silent night
Martin Have yourself a little Merry Christmas
Viardot Die Sterne (The Stars)
Gounod Juliette's waltz "Romeo et Juliette"
Offenbach Barcarolle 'Les Contes d'Hofman'
Bartok 3 Romanian Folk Dances
Glinka/Wilboa The Magic Dream
Leoncavallo Stridono lassú 'I Pagliacci'
Strauss Toast of Orlovsky 'Die Fledermaus'
Carol of the Bells
Jingle Bells
Christmas Tree
Hallelujah
Dillirga
White Christmas
Last Christmas