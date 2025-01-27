2024, 49 yılın en sıcak yılı oldu
2024’ün en sıcak günü 16 Haziran’da 46,8 derece ile Türkeli’nde, en soğuk günü ise 29 Şubat’ta -0,2 derece ile Lefkoşa’da kaydedildi.
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2024’ün en sıcak günü 16 Haziran’da 46,8 derece ile Türkeli’nde, en soğuk günü ise 29 Şubat’ta -0,2 derece ile Lefkoşa’da kaydedildi. 2024 yılı ayrıca, 1975 – 2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu.
Meteoroloji Dairesi, 2024 yılının en sıcak ve soğuk gününü; en yüksek ve en düşük deniz suyu sıcaklığını; en fazla yağışını ve en hızlı rüzgarını paylaştı.
Buna göre, en yüksek deniz suyu sıcaklığı 31.5 dereceyle 20-21 Temmuz günlerinde Gemikonağı’nda; en düşük deniz suyu sıcaklığı ise 15.8 dereceyle 2 Nisan’da Girne’de saptandı.
2024 yılında en çok yağışı metrekareye 179,4 kg ile 30 Ocak’ta Geçitkale aldı. En hızlı rüzgar ise saatte 171 km olarak 24 Kasım’da Serdarlı’da ölçüldü.
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