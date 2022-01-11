Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetin kurulmasının ardından Ankara’ya gerçekleştireceği ilk resmî ziyarette, ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere birçok konuyu gündeme taşıyacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, ekonomik sıkıntılar, pandeminin yarattığı sıkıntılar, 2022 bütçesi ve enflasyonun beklenen üzerinde olmasının yarattığı sıkıntılara işaret ederek, “2022’de ek bütçe söz konusu olacak” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, hükümet olarak yeni belirlenen 7 bin TL brüt asgari ücreti desteklediklerini de belirterek, bu kararın hızlı bir şekilde hayata geçmesini temenni etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, resmî temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya hareket etti.

Sucuoğlu, öğle saatlerinde Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında, ilk olarak bugün sabaha karşı meydana gelen depreme işaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu, “Çok şükür can ve mal kaybı yaşanmadı, tedirgin olduk, umarım böyle tedirginlik yaratan olaylar yaşamayız” dedi.

Asgari ücret konusunda bugün 7 bin TL olarak oy çokluğu ile karar üretildiğini ifade eden Sucuoğlu, Başbakan olarak artık bu konudaki itirazların durmasını ve uygulamaya geçmesini temenni etti.

Sucuoğlu, 7 bin TL ile bile geçinmenin zor olduğu bir dönemde Hükümet olarak bu kararı desteklediklerini söyledi.

Ankara ziyaretine de değinen Sucuoğlu, Hükümetin kurulmasının ardından bütçe görüşmelerinin yapıldığını, bu süreç sonrası Ankara’dan gelenek olarak randevu istediklerini ancak Türkiye’de de bütçe maratonu olduğunu kaydetti.

Oradaki maraton bitince Fuat Oktay’ın kendilerini aradığını ve davetin gerçekleşmesi için görüştüklerini, ancak bu kez de sağlık problemi olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bu sürecin sonunda görüşme yapılması için planlama yapıldığını ve bugün de Ankara’ya gideceklerini kaydetti.

Yarın görüşmelerin olacağını, Perşembe akşamı da ülkeye döneceklerini ifade eden Sucuoğlu, Türkiye ile ekonomik sıkıntılar, pandeminin yarattığı sıkıntılar, 2022 bütçesi ve enflasyonun beklenen üzerinde olması gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

“Ek bütçe söz konusu olacak”

“Ek bütçe söz konusu olacak” diyen Sucuoğlu, bugün yapacakları ziyaretin ilk ziyaret olduğunu ancak müsteşarların da yer aldığı ekiple yapacakları ziyarette teknik konuların masaya yatırılacağını kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara ziyareti ile ilgili çeşitli söylemler çıktığını ifade ederek, 50 günlük hükümet olduklarını, UBP KurultayI sonrası hemen hükümeti kurduklarını, muhtemelen tarihin en hızlı hükümeti olduğunu anlattı.

Bu süre içinde 2022 bütçesi yanında 7-8 de yasa geçirdiklerini, uzun süre toplanamayan Meclisi topladıklarını, seçim kararının geçtiğini anlatan Sucuoğlu, Türkiye’de de bütçe maratonunun devam etmesi ve sağlık problemlerinin bu randevuyu geciktirdiğini ama diyalogların hep sürdüğünü söyledi.

“Bu İlk resmî ziyaret ama etraflıca ekonomik ve tüm sorunlar konuşulacak” diyen Sucuoğlu, 23 Ocak’ta yapılacak seçimler sonrası da bu sürecin devam edeceğini ve 2022 yılında yaşanması muhtemel ekonomik sıkıntılara belli çözümler üretmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ankara Programı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, yarın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de bir araya geleceği Ankara’da çeşitli temaslarda da bulunacak.

Sucuoğlu, Fuat Oktay ile; iki ülke arasındaki ilişkiler, Kıbrıs konusu ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Başbakan Sucuoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe günü ülkeye dönecek.