Kıbrıs, alkol tüketiminde Avrupa ortalamasında

Kıbrıslıların 2019 yılında harcamalarının yüzde 1.6’sını alkol için yaptığı belirlendi.

Cyprus Mail gazetesinde yayımlanan Eurostat'ın araştırmasına göre, Kıbrıslıların hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 1.6’lık bölümü alkole giderken bu rakamın AB ortalamasına yakın ve Bulgaristan ve Slovenya ile kabaca aynı olduğu belirtildi.

Bu rakama, restoran ve hotellerde yapılan alkol harcamaları dahil değil.

Sıralamada Avrupa Birliği ülkeler arasında, alkol harcamalarının en yüksek olduğu Baltık ülkelerinden Latvia’nın yüzde 4.8, Estonya’nın yüzde 4.7 ve Litvanya’nın yüzde 3.7 oranla yer aldığı kaydedildi.

Buna karşılık, rakam Yunanistan ve İtalya'da yüzde 0.9 ile yüzde 1'in altında…

Eurostat verilerine göre 2009 ve 2019 yılları arasında alkol için toplam hane halkı harcamalarının payı, verileri bulunan 13 AB ülkesinde azaldı. Yedi üye ülkede harcamalar artarken, altı ülkede sabit kaldı.