2018 yılından beri ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edildi

Lefkoşa’da polisler tarafından şüpheli görülüp kimlik yoklaması için durdurulan zanlı L.Z.B.N’nin ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edildi. Tutuklanan zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp 6 Ağustos saat 12.30’de Lefkoşa Surlariçi bölgesinde şüpheli olarak tespit edilen zanlı L.Z.B.N’nin 1 Temmuz 2018 tarihinden beri ülkede kaçak olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Ayrıca zanlının resmi nikâhı olmadan birlikte yaşadığı bir kadın ve 3 aylık bir çocuğunun olduğu ve yapmış olduğu beyanlarda ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirttiği de polis tarafından mahkemeye aktarıldı.

3 gün tutukluluk kararı

Polis, meselenin soruşturmasının yeni olduğunu ve hafta sonu olmasından ötürü resmi kurumlardan yapılması gereken araştırmanın yapılamadığını belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ülkede öğrenci olduğunu, ikamet izni işlemlerini başlattığını ancak kira sözleşmesini alamadığı için sonuçlandıramadığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.