20 üreticiye 197 vaka için 212 bin 760 TL tazminat ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Mart ayında Büyükbaş Hayvan Düşük Zararı olan, 120 üreticiye 197 vaka için toplam 212 bin 760 TL tazminat ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırıldı. Hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilir.