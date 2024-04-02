“20 dakika kaldı, 1-2 konuyla ilgili bilgi verdi”

UBP Milletvekillerinden Faiz Sucuoğlu’nun eşi Meryem Ece Sucuoğlu, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) bünyesinde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında polise ifade verdi.

Söz konusu bilgi, Faiz Sucuoğlu tarafından YENİDÜZEN’e doğrulandı.

Sucuoğlu, “Telefon aracılığıyla da verebileceği bilgilerdi ama kendisi gidip ifade vermek istedi. 20 dakika kadar kaldı, 1-2 konuda bilgi verdi ve çıktı” dedi.

Sucuoğlu, “Genel Başkanlığa adaylıktan çekilmeniz için böyle bir adım atıldığı ve size bildirildiği iddia ediliyor, bu konuda neler söylemek istersiniz?” sorusu üzerine, iddiaları reddetti.