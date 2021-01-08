2 hemşire daha Covid-19

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan rutin kontrollerde iki hemşirenin daha PCR testi pozitif çıktı. Hemşirelerden birinin karantina çalışanı, diğerinin ise yoğun bakımda görevli olduğu da öğrenildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgide hastanedeki tedbirlerin arttırılmasının yeniden ele alındığı öğrenilirken Sağlık Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.