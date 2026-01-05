2. Geleneksel Göçeri Sarı Çizmeli Mehmet Ağa – Kulaklı Tepe Yürüyüş etkinliği Pazar günü düzenleniyor

Patika Doğa Sporları Derneği, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği ile birlikte 2. Geleneksel Göçeri Sarı Çizmeli Mehmet Ağa – Kulaklı Tepe Yürüyüş etkinliği düzenliyor.

Patika Doğa Sporları Derneği Başkanı Erdoğan Işık yaptığı yazılı açıklamada, 11 Ocak Pazar günü yapılacak yürüyüşün, doğa sevgisi, yerel kültürün yaşatılması, dayanışma ve sağlıklı yaşam temaları çerçevesinde planlandığını ve her seviyeden doğa severin katılımına açık olduğunu belirtti.

Işık, Göçeri kültürünün simgesel değerlerinden biri olan Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ismini yaşatmayı amaçlayan bu geleneksel yürüyüşün, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çekmesinin hedeflendiğini ifade etti.