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2 doktor ve 3 eczacı yeniden mahkemede

2 doktor ve 3 eczacı yeniden mahkemede

“Sahte reçete” soruşturmasında tutuklanan 2 doktor ve 3 eczacı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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“Sahte reçete” soruşturmasında tutuklanan 2 doktor ve 3 eczacı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Doktor S.T. ve anne babası olan eczacılar Ö.T. , E.T. ve soruşturma kapsamında son tutuklanan Dr. Ö.B. ile eczacı M.F. bugün yeniden yargı karşısında.

Hatırlanacağı üzere zanlılar Cuma günü mahkemeye çıkarılmış ve 3 gün ek tutukluluk kararı alınmıştı.

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