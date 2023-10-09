2 doktor ve 3 eczacı yeniden mahkemede

“Sahte reçete” soruşturmasında tutuklanan 2 doktor ve 3 eczacı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Doktor S.T. ve anne babası olan eczacılar Ö.T. , E.T. ve soruşturma kapsamında son tutuklanan Dr. Ö.B. ile eczacı M.F. bugün yeniden yargı karşısında.

Hatırlanacağı üzere zanlılar Cuma günü mahkemeye çıkarılmış ve 3 gün ek tutukluluk kararı alınmıştı.