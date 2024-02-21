“2 bin 150’den fazla Kıbrıslı Türk’e 38 milyon Euro değerinde burs verildi”

Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs Türk toplumuna yönelik burs programıyla ilgili bilgilendirme toplantıları dün akşam Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ndeki etkinlikle başladı.

AB Burs Programı’nın 2024/25 Akademik Yılı’na yönelik tanıtım etkinliğinde, Program Yöneticisi Berna Berberoğlu ile Burs Koordinatörü Bekir Okalper sunum yaptı.

2007’den beri devam eden ve bugüne kadar 2 bin 150’den fazla Kıbrıslı Türk’e 38 milyon Euro değerinde AB ülkelerinde burslu eğitim imkanı sağlayan AB Burs Programı’nın bu yılki başvuruları 2 Nisan’a kadar devam edecek.

Haziran 2022’den beri Goethe-Institut tarafından uygulanan AB Burs Programı, “Lisans öncesi ve lisans; lisans üstü ve mesleki eğitim/staj, araştırma, doktora sonrası eğitim ve herhangi bir AB resmi dili eğitimi” olmak üzere üç ana kategoride burslar sağlıyor.

AB Burs Programıyla ilgili detaylar https://www.euburs.eu/ adresinden de öğrenilebiliyor.