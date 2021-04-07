“1CYPRUS” için imza kampanyası

Kıbrıs'ın bütünlüğünü ve barışı hedefleyen 1CYPRUS adlı inisiyatif, Kıbrıs sorununun çözümüne destek amacıyla internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

1CYPRUS İnisiyatifi, dün düzenlenen basın toplantısında imza kampanyasının tanıtımını yaptı ve hedefin, Kıbrıs’ı yeniden birleştirecek, BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde ve Berlin’de 25 Kasım 2019’da sağlanan anlayışa dayalı çözüme destek vermek olduğu açıklandı.

İnisiyatifin "partiler üstü" olduğu ve gözle görülür “kalıcı bölünme” tehlikesine bağlı olarak, Kıbrıs’ın geleceğiyle ilgili endişe duyulduğu vurgulandı.

1CYPRUS adlı inisiyatif, Kıbrıs sorunu çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması için Birleşmiş Milletler çerçevesini işaret etti.

Tanıtım toplantısında Kıbrıslı Rum eski liderlerden Yorgos Vasiliu, Konstandia-Mağusa Metropoliti Vasilios, Dışişleri Eski Bakanı Yoannis Kasulidis, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hukukçu Tumazos Çelepis ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Eşbaşkanı Takis Hacıdimitriu'nun video gösterimleri yapıldı.

İnisiyatif üyeleri arasında işadamı Fanos Epifaniu, işadamı Andreas Matsis, avukat Erik Montanios, siyasi analizci Hristos Panayiotidis ve eski Büyükelçi Pavlos Anastasiadis’in bulunduğu kaydedildi.