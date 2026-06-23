Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza 23 Haziran 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Cengiz A. (E-19), yönetimindeki GK 408 plakalı araçla Gönyeli Çemberi’nden Fuar Kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada, viraja geldiğinde önünde ilerleyen araçları geçmek amacıyla sağ şeride geçti. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce orta refüje, ardından yol kenarındaki demir bariyerlere ve yaya üst geçidinin ayaklarına çarptı.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü, İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.