Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, YENİDÜZEN’in manşete taşıdığı “Tarihi skandal” haberiyle ilgili Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden sert açıklamalarda bulundu.

“Kurumların Toplumlar Üzerindeki Etkisi ve Ünal Üstel Yönetimi” başlığıyla Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşma yapan Solyalı, kurumlara sahip çıkılmamasının ülkeyi ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Solyalı, “Hükümetin ihmali hassas verilerin kötü niyetli insanların eline geçmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

Dijital çağda siber saldırıların kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Solyalı, devletin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Solyalı, “Kurumlara sahip çıkmamanın başımıza ne belalar açabileceği konusunda çok açık başka bir dert gündeme geldi. Artık dijital dünyadayız. Bu siber saldırılar elbette olacak, sürekli bir şekilde devam edecek. Bunun bilinciyle kurumlarımızı, sistemlerimizi ve güvenliğimizi kurgulamakla mükellefiz. Bunun olmayacağı üzerinden bir tanımlama yapamayız” dedi.

“364 bin yurttaşın verileri Dark Web’e yüklendi”

Ortada çok ciddi iddialar bulunduğunu belirten Solyalı, YENİDÜZEN’in haberine işaret ederek, 8 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştiği öne sürülen siber saldırıda yaklaşık 364 bin yurttaşın verilerinin Dark Web’e yüklendiğini söyledi.

“Tahkikat neden gecikiyor?”

Daha önce KIB-TEK sistemine giren bir gençle ilgili süreci de hatırlatan Solyalı, benzer olaylarda devletin nasıl bir yol izlediğinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Solyalı, “Bu iş bir süre öncesine dayanıyor. Hatırlanacağı üzere KIB-TEK’in sistemine giren bir genç arkadaşımız vardı. O arkadaş çağrılıp bu işin detayları konuşuldu mu? Çalışma İzinleri Portalı’na giren kişi de tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı. Bu noktada nasıl bir girişimin yapıldığı da bizim açımızdan önemli” dedi.

Kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda ihmallerin araştırılması gerektiğini vurgulayan Solyalı, soruşturmanın gecikmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

“Devlet yetkilileri gazeteye ulaşmadı”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN ekibine de devlet tarafından herhangi bir temas kurulup kurulmadığını sorduğunu aktaran Solyalı, gazete yetkililerinin kendisine böyle bir girişim olmadığını söylediğini belirtti.

Solyalı, “Bu kadar derinlemesine bir habere rağmen hala daha gözünü kapatarak günü geçirmenizi anlamak zor” diye konuştu.

“e-Devlet Kurumu askıda bırakıldı”

Kurumları güçlendirmenin dertleri son zamanda karşımıza çıktığına dikkat çeken Solyalı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Örneğin Dijital Dönüşüm e-Devlet Kurumu 3-4 sene önce kuruldu. Gerekli yetki devrini yapamadığınız için kurumların kurguladığı sistemlerin ne kadar güvenli olup olmadığını denetleyemiyor. E Devlet Kurumu, sistemi kendi kurmadığı için denetleyemeyen, adına kadro yaratılmayan ve doğru bütçe ayarlanamayan bir kurum halinde askıda duruyor. Yetkisiz bir alan yaratılmış oldu.”

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu işlevsiz bırakıldı”

Ülkede Kişisel Verileri Koruma Kurumu bulunduğunu ancak bu kurumun da etkin şekilde çalıştırılmadığını vurgulayan Solyalı, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Ülkede Kişisel Verileri Koruma Kurumu da mevcut. Yasaya göre bu kurula, kişisel verilerin güvenliği, hassas ve şahsi verilerin işlenmesindeki standartları, bunlarla ilgili altyapıların nasıl kurgulanacağı konusunda belirli ödevler veriliyor. Fakat bu kurum son dönemde Başbakanlık bünyesinde bir odası varken orada bir şekilde kapı dışı ediliyor. Bir pasajın içinde çalışmak zorunda kalıyor. Doğru düzgün bütçeleri ve personelleri de yok.”

Solyalı ayrıca, kurumun devlet sistemlerini denetleyemediğini, çünkü iki yıldır Bakanlar Kurulu’nda bekleyen Denetim Usul ve Esasları Tüzüğü’nün geçirilmediğini belirterek, “Dolayısıyla bu yetki ilgili kuruma usul ve esaslar açısından verilememiş oldu” açıklamasında bulundu.

Konunun devlet ciddiyeti ve koordinasyonuyla ele alınması gerektiğini vurgulayan Solyalı, hükümeti dijital veri güvenliğini önemsememekle suçladı.

Solyalı, “Bu işi ciddiyetle, devlet akılıyla ve koordinasyonuyla ele almanın zamanı çoktan geçti. Kurumların görmezden gelinmesi ve denetim tüzüklerinin bile Bakanlar Kurulu önünde 2 yıldır bekliyor olması, hükümetin bizim dijital veri güvenliğimizi pek de umursamadığının göstergesi. O yüzden hükümetin bu ihmali hassas verilerin kötü niyetli insanların eline geçmesine yardımcı oldu” dedi.