19 kişiyi, toplamda 35 bin TL dolandırdılar

Lefkoşa’da 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları içerisinde meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçları ile ilgili tutuklanan zanlı E.K ve suç ortağı olduğu tespit edilen zanlı M.G yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Hüseyin Oran zanlı M.G’nin daha önceden tutuklanan zanlı E.K ile birlikte 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan XP Travel isimli işyerinden, henüz tespit edilemeyen kişilerin kredi kartı bilgilerini kullanarak dolandırmak niyetiyle, 18 farklı şahsa uçak bileti kesip, bir şahsa otel rezervasyonu yaparak karşılığında 35000 TL nakit parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi.

Polis mesele ile ilgili yapılan şikâyet üzerine zanlıların tespit edilip tutuklandığını, tahkikatın devam ettiğini, beyanlar ve alınan ifadelerin teyit edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.