Kıbrıs’ın güneyinden 21 bin Euro değerinde 2 adet motosiklet çalan ve kuzeye geçiren Ali Davulcular, Süleyman Keteni ile Akın Sergis hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar sirkat suçundan 18’er ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, 23 Kasım 2023 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Ali Davulcular ve Süleyman Keteni’nin yasadışı, Akın Nergis’in ise Beyarmudu’ndan yaya şekilde güneye geçiş yaptığını ve buluştuklarını söyledi.

Yargıç, sanıkların Limasol’da tasarruflarında Pic-up türü araç ile, Lambrou isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına konu aracın ön kısmı ile vurup, kırdıktan sonra, dükkân içerisinde bulunan toplam değerleri 21 bin Euro olan 2 adet motosikleti Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak Kıbrıs’ın kuzeyine getirdiklerini söyledi.

Sanıkların işlediği suçların yaygın ve ağır ceza mahkemelerinin gündeminde geniş yer tuttuğunu kaydeden Candaş, bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu açıkladı.

Yargıç Tutku Candaş, sanıkları kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup, oybirliği ile 18’er ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.