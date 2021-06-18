16 yaşındaki hırsızlık zanlısı, tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 16 yaşındaki E.B, bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Kapalı oturum şeklinde gerçekleşen mahkeme, 16 yaşındaki zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Polis, 04.06.2021 tarihinde Lefkoşa’da Osman Başman'a ait evde bulunan 1 adet Ipod kulaklık, 20 Amerikan Doları, çeşitli altın kolye, yüzük ve küpeler ile 400 İngiliz Sterlinini Zanlı E.B. (E-16) tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Zanlının gönüllü̈ bir ifade verdiğini de belirten Polis, z mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kişinin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları, 2 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, 2 haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.