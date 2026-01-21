“16 saniyede kuma gömüldük, 20 dakikada karar verdiler”

İsias Otel’de kızı Serin İpekçioğlu’nu kaybeden hukukçu Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu, kamu görevlilerine yönelik açıklanan kararın ardından tepkisini dile getirdi, “16 saniyede kumlara gömüldüğümüz mezarın sorumlularına, 20 dakikada karar biçtiler” dedi.

İpekçioğlu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:

“Güvenin ve gönderin çocuklarınızı, biz de öyle yaptık. Üzerine titrediğim, saçının bir teline zarar gelmesin diye her şeyi yaptığım Serin’im için adalet arayışında, anamızın mahkemeleri bana dedi ki; "gönderdiğin için suçlusun, bir ömür boyu adaletini sağlamadan seni onun yokluğuna mahkum ediyorum. Şimdi sebep olanlar, elini kolunu sallayarak evine, sen de onun olmadığı evine".

Tek kelime geçti beynimden: Kepazelik

Adaletin basmakalıp kararlara sığmadığını haykırdım, bu kadar mı vicdanlarınız tutsak, kalemleriniz esir alındı dedim. Su akar, yolunu bulur; adalet bir şekilde sağlanır dedim. Boş boş bakıp, ellerinde yazılmış kararı okudular. 16 saniyede kumlara gömüldüğümüz mezarın sorumlularına, 20 dakikada karar biçtiler.

Lanet okudum adaletsizliğe, bu topraklardaki düzeni yaratanlara, besleyenlere, minnet duyanlara...

Sonra dönüp baktım etrafıma.Bizi gönderenler, şov kısmında boy boy yanımızda, karar açıklanırken minnet duydukları düzenle gözgöze gelmemek için yoklar. Ben yıkıldığımda yanımda olmayanlar, ben kalktığımda hiç olmayın. Bilin kolay kurtulamayacaksınız bu vicdan muhasebesinden. Bilin bu düzen de bitecek.

Bitecek, adalet sağlanacak. Hukuka inandım hep, karşımda ezilen büzülen çocuk yargıçlara acıdım, sesi çıkmayan savcılara acıdım. Emeğimi helal etmedim, bu şekilde karar verenlere. Bu kararlarla, yaşattıkları her ahlaksızın aldığı nefes haram olsun”