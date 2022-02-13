15 yaşındaki Işık Nisa Yalçın her yerde aranıyor
Lefkoşa'da 11 Şubat akşamı evinden ayrılan 15 yaşındaki Işık Nisa Yalçın evine dönmedi.
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Lefkoşa'da 11 Şubat akşamı evinden ayrılan 15 yaşındaki Işık Nisa Yalçın evine dönmedi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa'da 11 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında kalmakta olduğu evinden ayrılan 15 yaşındaki Işık Nisa Yalçın evine geri dönmedi.
Polis, 15 yaşındaki Yalçın'ın her yerde arandığını belirtti.
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