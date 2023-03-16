15 bin TL’nin altına da kesinti!

Hükümet’in ’15 bin TL’nin üzerinde’ maaş alanlardan kesinti yapılmasını öngören Yasa Önerisi’nin komiteden geçen son şeklinde, 15 bin TL altına da kesinti öngörüldüğü ortaya çıktı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Brüt 15.000 TL ve üzerinde maaş alanlardan kesinti yapmayı öngören UBP, DP ve YDP, dün komitede anlaşıp bu rakamı 13.564 TL'ye çekmiş” dedi, komitede yapılan değişikliğe dikkat çekti.

Barçın’ın ifadeleri şöyle:

“Hayatımda bu kadar vicdansız ve öngörüsüz bir yapı görmedim ben.

Halkın vergileri ile milyonlarca TL'yi izaz ikram, akaryakıt, yurt dışı yolluk kalemlerine kullananlar bu kalemlerde 1 TL tasarruf yapmazken, bir de üstüne dönüp kesinti yapılacak brüt maaş limitini aşağıya çekip zar zor geçinen insanlarımızdan daha da fazla kesinti yapma kararı alıyor”.

“Maaş kesintisi” kararı komiteden geçti