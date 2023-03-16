“Maaş kesintisi” kararı komiteden geçti

“Cumhuriyet Meclisi, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite”, “Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi”ni, UBP, DP ve YDP’li üyelerin katıldığı dünkü toplantısında oy birliğiyle onayladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite dün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında, dün saat 10.00’da toplandı.

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite, “Deprem ve Diğer Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” gündemi ile yaptığı toplantıda, yasa önerisiyle ilgili çalışmalarını tamamladı oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Yasa önerisi, mecliste onaylanması halinde 15 bin liranın üzerindeki maaşlardan yüzde 1 ile yüzde 5 arasında kesinti yapılacak.