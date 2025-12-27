1489 gündür ülkede kaçak yaşıyordu

Gönyeli’de kapısı penceresi açık vaziyette bulunan terkedilmiş binada uyur vaziyette yakalanan zanlı N.D.N’nin 1489 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı poliste 3 gün tutuklu kalacak.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis, zanlının 27 Aralık 2025 tarihinde saat 02:30 raddelerinde Gönyeli’de terkedilmiş ve kapısı penceresi açık vaziyette bulunan ev içerisinde polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde binanın üst katında uyur vaziyette tespit edildiğini belirtti. Zanlının pasaportundan yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 1489 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘izinsiz ikamet ettiği’ tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu, zanlının ülkede kaçak bulunduğu dönemde bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.