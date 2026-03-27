14. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başladı
Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başladı. 14. kez düzenlenen festivalin açılışı Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarı ve Türkiye’den Praksis konseriyle yapıldı.
Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başladı. 14. kez düzenlenen festivalin açılışı Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarı ve Türkiye’den Praksis konseriyle yapıldı.
Festivalden verilen bilgiye göre, konser, Lefkoşa İplik Pazarı sokağında yer aldı.
Festivalin bu yılki teması, “Kapitalizm Gizler, Sinema İfşa Eder” olarak belirlendi.
Festivalde, yarın akşam saat 19.00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Salonunda “Geçit Yok!” filmi gösterilecek. “Geçit Yok!” filmi, geçen yıl iki öğretmen sendikasının öncülüğünde “Disiplin Tüzüğü”ne karşı yükselen direnişi anlatıyor.
