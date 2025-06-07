12 araç trafikten men, 1 sürücü tutuklandı

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 641 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 34 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 12 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen suçlarda alkol başı çekti

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si sigortasız araç kullanmak,

3’ü tehlikeli sürüş yapmak,

1’i susturucuz egzozla araç kullanmak ve

17’i diğer trafik suçlarından oluştu.