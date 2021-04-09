11 kişi tutuklandı, 3 kişi aranıyor

Polis, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye geçmek maksadıyla Alayköy’de toplanan 11 zanlının suçüstü tespit edildiğini, aranan 3 kişi daha olduğunu belirtti.

Alayköy’de askeri bölgeye yakın arazi içerisinde gece yarısı Kıbrıs’ın güneyine geçmek maksadıyla bir gece kulübünün avlusunda bulunan 11 kişi tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Toykan Gülerler, zanlıların bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak oluşturmak suçlamasına methaldar olduğunu söyledi. Polis 9 Nisan 2021 tarihinde saat 02.30' da Alayköy'de boş vaziyette bulunan askeri bölgeye yakın bir gece kulübü avlusu içerisinden Kıbrıs’ın güneyine geçmek için toplandıklarını belirtti. Gülerler, zanlıların henüz askeri bölgeye geçmeden söz konusu avlu içerisinde gizlenmiş bir vaziyette tespit edilerek tutuklandıklarını kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlılardan 1 tanesinin gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini bu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili aranan 3 kişinin daha olduğunu alınması gereken birçok ifade ile incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek tahkikat maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.