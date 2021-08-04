UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, 10 kişiye ‘istisnai yurttaşlık’ verilmesini onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanıp, yürürlüğe giren kararlara göre; Serkan Koşar, Nurten Altuğrul, Buse Altun, Zafer Yıldız, Mehmet Ali Kirik, Halil İbrahim Akhan, Ali Şahan, Pınar Ten, Sevilay Keçeli, Tahacan Aladağ KKTC yurttaşlığına alındı.

3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’deki kararda, yurttaşlığa alınanların tek tek gerekçeleri de sıralandı, bu gerekçelerin bazılarında ‘KKTC'yi vatanı olarak benimsediği, iyi ahlak sahibi olduğu’ ifadeleri dikkat çekti.

'KKTC yurttaşlığı' dalga konusu oldu